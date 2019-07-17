هاتف Redmi Note 7 يحصل على لون جديد فضي

هاتف Redmi Note 7 هو واحد من أنجح هواتف شاومي من العلامة التجارية Redmi، تمكن الهاتف مؤخراً من كسر حاجز ال15 مليون وحدة مباعة حول العالم وصدر بمجموعة جميلة ومبهرة من الألوان واليوم يحصل على لون جديد.

حيث قام حساب الشركة الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي الصينية Wiebo بتسريب لون جديد للهاتف وهو اللون الفضي والذي يدعى icy Sliver، سيأتي اللون بتدرج جميل للون في الخلف يتغير مع تغيير الإضاءة مما سيجعله جميلاً ومختلفاً للغاية.

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حتى الآن لم يتم تأكيد إسم اللون أو موعد إصداره ولكن أعتقد بأن icy Sliver سيكون رسمياً فالصور التي نشرها الحساب تعطيك إنطباعاً بأن إسم الهاتف سيكون له علاقة بالجليد، الحساب يقول أيضاً بأن اللون الجديد سيصدر لعائلة Redmi Note 7 لذا قد نراه لنسختي الهاتف.

بالطبع سيتوافر لون هاتف Redmi Note 7 في البداية في الصين من خلال اللون الجديد ومن المتوقع أن ينتشر إلى باقي المناطق حول العالم.