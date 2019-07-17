تسريب الوضع المظلم لتطبيق outlook على الأندرويد من خلال صور جديدة

تطبيق Outlook للأندرويد هو الواجهة الرسمية لخدمات مايكروسوفت للبريد الإلكتروني على هواتف الأندرويد، ولأن العالم أجمع اصبح مجنوناً الآن بفكرة الوضع المظلم والواجهة المظلمة فإن التطبيق يحصل أيضاً على تحديث جديد يضيف الوضع المظلم.

التحول إلى الوضع المظلم في جميع التطبيقات هو المستقبل، حيث بدأت جوجل بتطوير نظام الأندرويد بشكل كبير ليصبح دمج الوضع المظلم في النظام أفضل وليضم النظام وضع مظلم عام يشمل جميع واجهة النظام وجميع تطبيقاته المختلفة وأيضاً لتسهيل تطوير التطبيقات بالوضع المظلم على المطورين لتصبح عملية إرسال التحديثات إلى هذه التطبيقات أمر أسهل.

بحسب ماجاء من مجلة Windows Central فإنهم كانوا قادرين على الوصول إلى الصور الرسمية لتطبيق Outlook وهو يعمل بالوضع المظلم، تظهر الصور الوضع المظلم في مختلف الأماكن داخل النظام بدايةً من الرزمانة إلى صندوق الوارد والبحث وغيرها للتطبيق، بالطبع هذا التحديث سيصل إلى هواتف الأندرويد والـ IOS على حد سواء.

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يمكنك تفعيل الوضع الجديد من خلال إختيار يظهر أمامك في قائمة الـ Themes الموجودة في الهاتف ويمكنك تفعيل الوضع الجديد من خلال هذه القائمة.

بالطبع كل هذه المعلومات والصور جاءت بشكل مسرب من مجلة Windows Central ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد ولكن مما يبدو أمامنا من الصور فإن هذه الصور حقيقة وسيتم الإعتماد عليها بشكل اساسي في الفترة القادمة.

المصدر.