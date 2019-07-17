تكنولوجيا: مراجعة للهاتف Red Magic 3: هاتف الألعاب المنتظر!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Nubia هاتف Red Magic 3 في شهر مايو الماضي، ولقد استهدفت الشركة فئة اللاعبين من خلال هذا الهاتف، وهو في الحقيقة يعد من أفضل الهواتف المخصصة للألعاب في الوقت الحالي.

إليكم مراجعة للهاتف Red Magic 3:

التصميم

يعتبر تصميم الهاتف من أحد المعايير التي تجعله هاتف مخصص للألعاب، فهو يأتي بمفهوم تصميم وجودة تصنيع عالية وصلبة للغاية ابتداءً من المعدن الموجود بالجوانب والجهة الخلفية حتى جميع النقشات المحفورة بالهاتف، فكل هذه الأشياء تجعله حقًا هاتف مخصص للألعاب.

ويزن الهاتف 215 جرام ويأتي بأبعاد 171.7 × 78.5 × 9.7 ملم، وهو مصنع من الألمنيوم مع واجهة أمامية زجاجية بالكامل.

من الأمام، يوجد شاشة زجاجية تغطي حوالي 80.5% من هيكل الجهاز، مزودة بكاميرا أمامية من الأعلى. ومن الخلف، يوجد كاميرا واحدة مقترنة بفلاش LED مع فتحة مخصصة لنظام المروحة، هذا وبالإضافة على مستشعر لبصمة الأصبع بالمنتصف والذي يتواجد بأسفله شريط ضوء RGB تتغير ألوانه مع استخدامات الهاتف في الألعاب.

وبالجانب الأيمن، يوجد زر الطاقة مع أزرار التحكم في الصوت وزر يعمل باللمس والذي يمكن الاستفادة منه من خلال التحكم بالهاتف عبره دون الحاجة إلى لمس الشاشة، هذا وبالإضافة إلى وجود الفتحة المخصصة للمروحة كذلك.

أما عن الجانب الأيسر، فيوجد زر على شكل مزلاج والذي من شانه أن يوجهك إلى واجهة Game Space، بالإضافة إلى منفذ إدخال شرائح SIM ومنفذ أخر Gaming Port.

ومن الجزء العلوي، يوجد مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم والذي سيوفر نظام DTS 7.1 الصوتي المحيط مع قدرات صوتية ثلاثية الأبعاد، في حين يأتي بالأسفل منفذ USB وفتحات السماعات الخارجية.

يفتقر الهاتف إلى نظام الـ NFC ومعيار IP المقاوم للماء وفتحة الذاكرة الخارجية، وهو يتوفر باللون الأحمر والأسود.

الشاشة

تعتبر الشاشة من أهم الميزات الرئيسية الخاصة بالهاتف، فهي تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.65 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 388 لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9، كما أنها تأتي بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass.

تدعم شاشة الهاتف 16 مليون لون مختلف، كما أنها تدعم أيضًا كل من اللمس المتعدد والتدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100%.

وتأتي الشاشة بتردد 90 جيجاهرتز، ولكن يمكنك ضبط معدل التحديث من خلال الإعدادات، لتجعله إما تلقائي أو بتردد 90 جيجاهرتز أو 60 جيجاهرتز، ولكن من الأفضل أن تجعله تلقائي. ويعتبر تردد الشاشة ممتاز للغاية للتعامل مع أي شيء يتم عرضه على الشاشة، سواء ألعاب أو فيديوهات.

أما عن مستوي الإضاءة، فهو جيد للغاية، ليس بالأفضل، ولكن لن تلاحظ به أي عوائق على الإطلاق.

الكاميرا

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بالنظر إلى أنه هاتف مخصص للألعاب، فلا تتوقع الكثير من ناحية الكاميرا، ومع ذلك، فقد أضافت الشركة للهاتف كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 وفلاش LED.

تدعم الكاميرا الخلفية كل من PDAF وHDR وبانوراما، هذا وبالإضافة إلى أنها تدعم تصوير الفيديو بدقة 4320 بكسل بمعدل 15 إطار بالثانية، أو 2160 بكسل بمعدل 30/60 إطار بالثانية.

لا تدعم الكاميرا المثبت البصري، لذا فلا تتوقع أن تكون الكاميرا ممتازة مع ظروف الإضاءة الضعيفة أو عند الحركة. ومع ذلك، فإن الشيء المميز بهذا الهاتف هو انه يعطيك دقة الـ 8K، ولكنها عبارة عن نسخة اختبارية فقط.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم الكاميرا الأمامية الـ HDR وتصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية. ويعتبر أداء الكاميرا الأمامية جيد جدًا، خاصةً مع مكالمات الفيديو أو البث.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج قوي جدًا وهو Snapdragon 855 من كوالكوم ثماني النواة (بتردد 1×2.84 جيجاهرتز من نواة Kryo 485، و3×2.42 جيجاهرتز من نواة Kryo 485، و4×1.80 جيجاهرتز من نواة Kryo 485) وهو مستند إلى تقنية تصنيع 7 نانومتر.

ويوفر المعالج أداء رائع جدًا خصوصًا مع معالج رسومات Adreno 640 والقادر على تشغيل جميع أنواع الألعاب بجودة عالية دون أي تشويش.

وأهم ما يميز هذا الهاتف هو انه يأتي مع نظام تبريد فريد من نوعه مع مروحة داخلية والتي تأتي صغيرة الحجم وخفيفة الوزن. وعند استخدام الهاتف بشكل عادي تدور المروحة بسرعة عادية، أما عند تشغيل الألعاب واستخدام الهاتف بشكل مكثف، تزيد سرعة المروحة بشكل مكثف لتصل سرعتها إلى 14 ألف دورة في الدقيقة الواحدة، وبالتالي تقوم بخفض حرارة الهاتف حتى 5 درجات. وهذ من شأنه أن يعالج من مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف التي رأيناها مع معظم الهواتف المخصصة للألعاب.

يوفر الهاتف ثلاث مساحات للذاكرة العشوائية؛ بسعة 6 و 8 و12 جيجابايت، مع ثلاث مساحات للذاكرة الداخلية؛ بسعة 64 و 128 و 256 جيجابايت.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android Pie 9.0 المستند إلى واجهة مستخدم Redmagic 2.0. كما يدعم الهاتف أيضًا واجهة Game Space الخاصة بالألعاب والتي تعد من أفضل الواجهات بالنظر إلى أنها تقدم العديد من الخصائص المميزة بما في ذلك: إلغاء التنبيهات، وأخذ صورة للشاشة، وتفعيل أو إلغاء خيار الـ 4D Shock (أي نظام الاهتزاز والذي يتوفر مع عدد من الألعاب).

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية ضخمة غير قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير وقوة 10 واط، وهي قادرة على العمل لأكثر من يوم بعد الشحنة الواحدة، كما أنها تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 27 واط.

لا تدعم البطارية تقنية الشحن اللاسلكي، ويتم شحنها من خلال منفذ USB.

السعر

يأتي هاتف Red Magic 3 بسعر 479 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر هاتف Red Magic 3 من أفضل الهواتف المخصصة للألعاب التي يمكن شراؤها في الوقت الحالي، فهو يضم جميع الخصائص المناسبة للألعاب بما في ذلك نظام التبريد والمعالج القوي والبطارية الضخمة، واهم ما يميزه هو أن سعره ليس باهظ. 9.0/10 الإيجابيات معالج قوي بطارية ضخمة

تصميم متين مع واجهة Game Space 2.0

نظام التبريد

شاشة ممتازة

سعر مناسب السلبيات يفتقر إلى معيار IP

يفتقر إلى نظام NFC

يفتقر إلى منفذ إدخال بطاقة ذاكرة خارجية

لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي

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