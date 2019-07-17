شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توافق على تسليم بياناتك لأمازون مقابل 10 دولارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أمازون عرضا ترويجيا للمتسوقين فى الولايات المتحدة فى اليوم المخصص لمستخدمى نظام برايم، يتمثل فى "احصل على رصيد بقيمة 10 دولارات إذا سمحت لأمازون بتتبع مواقع الويب التى تزورها؟".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن هذا الاتفاق يأتى فى صالح خدمة المساعد الجديدة لأمازون، التى ستعمل كأداة مقارنة للتسوق يمكن للعملاء إضافتها إلى متصفحات الويب الخاصة بهم، والتى ستقدم سعر أمازون للمنتجات التى يراها المستخدمون على أماكن تسويق أونلاين أخرى.

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ويحتاج هذا المساعد من أجل العمل الوصول إلى نشاط الويب الخاص بالمستخدمين، بما فى ذلك الروابط وبعض محتويات الصفحة التى يشاهدونها، لكى يتمكن من المقارنة، لكن شركة أمازون أكدت أنها ستستخدم البيانات التى ستحصل عليها من المستخدم لتحسين تسويقها ومنتجاتها وخدماتها العامة أيضا، والتى قد لا يكون لها علاقة بمساعد التسوق الجديد.

وهذه الشروط تجعل أمازون تكتسب نظرة حول كيفية تكييف التسويق وكيف يمكن القضاء على منافسة البيع بالتجزئة، حيث قال بينيت سيبيرز، وهو خبير تقنى فى مؤسسة الحدود الإلكترونية غير الربحية، "تُستخدم هذه البيانات غالبًا فى تدريب نماذج التعلم الآلى على تحسين استهداف الإعلانات".