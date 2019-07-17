شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض فنى لروبوت ذكاء اصطناعى فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح متحف الفنون التابع للأكاديمية المركزية للفنون الجميلة فى بكين معرضا فنيا فريدا من نوعه، حيث يضم مجموعة مختارة من أعمال فنية رسمها روبوت ذكاء اصطناعى. Advertisements وقال "تشيو تشى جيه" أمين المعرض - فى تصريحات نقلتها صحيفة "تشاينا يوث ديلى" اليوم - إن المعرض الفنى يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ويحمل عنوان "العالم البديل"، وإن مستوى اللوحات المرسومة متميز. من جهته أوضح "لى دى" نائب مدير مركز مايكروسوفت للبحث التكنولوجى فى آسيا، ومقره بكين، والذى طور الفنان الآلى، أن الأعمال أصلية 100%، وأنه خلال الـ22 شهرا الماضية، تم تزويد روبوت الذكاء الاصطناعى بالبيانات المتعلقة بأكثر من 5000 لوحة رسمها 236 فنانا مشهورا فى تاريخ الفن على مدار 400 عام، ما مكنه من رسم الأعمال الفنية المعروضة.

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