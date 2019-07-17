تكنولوجيا: هاتف Doogee S90 Pro يضم معالج Helio P70 ويدعم مقاومة الماء حتى أسبوعين تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Doogee الصينية عن أحدث هواتفها Doogee S90 Pro الذي يأتي برقاقة معالج Helio P70 ويضم بطارية بقدرة 5050 mAh، كما يأتي بميزة مقاومة الماء التي تدعم الهاتف ليستمر في العمل بعد أسبوعين من الغمر في الماء عند عمق 1.5 متر.

ينطلق هاتف Doogee S90 Pro بشاشة مميزة بحجم 6.18 إنش ودقة عرض full HD بلس، مع أبعاد 18:9، كما يأتي الهاتف بنتوء علوي يضم كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.0 بزوايا عرض واسعة.

ويأتي هاتف Doogee S90 Pro بتصميم قوي يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والأتربة، ومعايير IP69K وأيضاً MIL-STD-810G التي تضمن مقاومة تصميم الهاتف للصدمات، كما تقدم Doogee مجموعة من الإكسسوارات المودلر المخصصة للهاتف والتي يأتي من بينها وحدة تحكم في الألعاب، بطارية إلى جانب وحدة لدعم التصوير الليلي.

ولقد صمم هاتف S90 Pro لدعم المستخدمين في المهام المختلفة بآداء مميز وتصميم قوي، حيث تؤكد الشركة على أن الهاتف يمكن يدعم مقاومة الماء في عمق 1.5متر لمدة أسبوعين تقريباً، كما يتميز الهاتف بتصميم معدني مع البولي كربونات، ليقاوم الصدمات والحرارة المرتفعة وتآكل الملح.

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ويضم هاتف S90 Pro في الجهة الخلفية كاميرة مزدوجة مميزة بمستشعر 16 و8 ميجا بيكسل، مع فلاش LED مزدوج، ومستشعر للبصمة، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio P70 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5050 mAh، ويدعم شاحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 24W، كما يدعم شاحن لاسلكي بقدرة 10W، ويأتي الهاتف بنظام Android 9 Pie، كما يتميز بزر للإختصارات، ويدعم تقنية NFC، على أن يأتي للأسواق العالمية بسعر 299 دولار، كما يبدأ الحجز المسبق على موقع الشركة على أن يتم الشحن في أغسطس.

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