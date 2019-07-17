الحكومة الأمريكية تُعرب عن قلقها من إمكانية إستخدام Libra في الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يونيو الماضي، أعلنت شركة الفيسبوك عن العملة الرقمية الخاصة بها والتي تحمل إسم Libra. عندما تم الإعلان عن هذه العملة الرقمية، عبرت الحكومة الأمريكية على الفور عن مخاوفها بشأن هذه التكنولوجيا. الآن يبدو أن بعض هذه المخاوف قد تكون مرتبطة بالإرهاب، على الأقل هذا هو المنظور الذي لدى وزارة الخزانة الأمريكية.

في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، صرح وزير الخزانة الأمريكية، السيد Steven Mnuchin بالقول : ” مع الإحترام للعملة الرقمية Facebook Libra والتطورات الأخرى في قطاع العملات الرقمية، فإن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على سلامة نظامنا المالي وحمايته من إساءة الإستخدام “. وأعرب Steven Mnuchin عن قلقه من إمكانية إستخدام العملة الرقمية Libra من أجل الإرهاب، حيث أنه بسبب حقيقة أن العملات الرقمية تبقى مشفرة، فإنها تبدو مهيأة للإستخدام غير القانوني.

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بالإضافة إلى الإرهاب، قال السيد Steven Mnuchin أيضًا أنه يمكن إستخدام العملة الرقمية Libra في أنشطة غير مشروعة أخرى مثل التهرب الضريبي والإبتزاز وهجمات الفدية الإلكترونية والإتجار بالبشر وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى. ومع ذلك، فإن Steven Mnuchin لا يسقط فكرة العملة الرقمية، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ” ترحب بالإبتكار المسؤول، بما في ذلك التقنيات الجديدة التي قد تحسن كفاءة النظام المالي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية “.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت لدى الفيسبوك خطط للتعامل مع هذه الأنواع من المشكلات مع Libra أم لا، ولكن الشركة أقرت سابقًا أنها لن تقوم بإطلاق العملة الرقمية Libra حتى يتم حل جميع المشاكل التنظيمية.