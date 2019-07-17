موعد انكسار الموجة الحارة

الموجز

أكد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم ستواصل ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال " عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " على قناة " دي إم سي"، إلى أن العظمي بالقاهرة 42 درجة مئوية.

وأكد أنه بدءا من غدا ستنكسر هذه الموجة الحارة، وستنخفض درجات الحرارة على من 3 إلى 4 درجات، وأن درجة الحرارة غدا ستكون 38 على القاهرة.