موعد انكسار الموجة الحارة

الموجز
أكد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم ستواصل ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية.
وقال " عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " على قناة " دي إم سي"، إلى أن العظمي بالقاهرة 42 درجة مئوية.
وأكد أنه بدءا من غدا ستنكسر هذه الموجة الحارة، وستنخفض درجات الحرارة على من 3 إلى 4 درجات، وأن درجة الحرارة غدا ستكون 38 على القاهرة.
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