شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار تقنية ذكاء اصطناعى يمكنها صنع وصفات فطائر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعلم حاليا تقنية الذكاء الاصطناعى إعداد أنواع من الطعام من خلال دراسة كتب الطبخ، وذلك لمعرفة كيفية إعداد وصفات فطيرة جديدة ومختلفة، بما فى ذلك فطائر "بيض سكوتش" وفطائر السلطة والخضراوات، حيث تم تشكيل الخوارزمية لآلاف الوصفات، خمسة منها تم اختيارها للإنتاج وستعرض للبيع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل الذكاء الاصطناعى من خلال البحث عن الأنماط فى الوصفات الموجودة ثم محاولة صنعها على أساس ما تعلمه من هذه الأنماط، وتوضح التجربة كيف يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقدم رؤى جديدة للشركات الصغيرة ويساعد على حلم منتجات جديدة لتسويقها.

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واعتمدت تقنية الذكاء الاصطناعى الجديدة على عدة وصفات للفطائر الحالية الخاصة بالمملكة المتحدة لكى تشكل وصفتها الخاصة.

وقالت فيرونيكا لوفيت، الشريك المؤسس لـCMM وEsmo Loans القائمين على التقنية الجديدة، "كانت سرعة وحجم النتائج التى تمكنا من تحقيقها رائعة، وكذلك الاقتراحات للفطائر من نموذج الذكاء الاصطناعى كانت صالحة وذات صلة بالمذاق الشهى".