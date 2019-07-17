شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. بريطانى على سطح القمر بعد اتفاق وكالة الفضاء الأوروبية مع ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى بريطانيا حاليا لوصول أول مواطن لها إلى سطح القمر، حيث بدأت شراكة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء البريطانية تمهد الطريق للمملكة المتحدة لإرسال رائد فضاء فى مهمة قمرية لأول مرة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتى هذا الاتفاق فى الذكرى الخمسين لإطلاق رحلة أبوللو 11، قبل أيام فقط من اللحظة التى وصل فيها نيل أرمسترونج إلى سطح القمر.

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كما تم الإعلان عن الاتفاقية فى خطاب لوزير العلوم كريس سكيدمور فى مركز تبادل السياسات فى لندن حول تبنى عصر الفضاء الجديد، الذى قال إن بريطانيا على بعد خطوة واحدة من الوصول لسطح القمر.

وأضاف سكيدمور: "نحن نعلم أن إعلان اليوم مع وكالة ناسا يوفر سياقًا دوليًا أوسع، لذلك أعتقد أنه إعلانًا مهمًا سيساعد على تمهيد الطريق للمشاركة المستقبلية".

وقالت وكالة الفضاء البريطانية إنها تدرك الفوائد العلمية للبعثات إلى القمر والدور المهم الذى سيلعبه قطاع الفضاء التجارى فى تقديم الخدمات على سطح القمر وفى المدار، وأن المهمات القمرية الأخرى يمكن أن تضع أساسًا لمزيد من السفر إلى الفضاء.