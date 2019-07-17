شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تصمم دمية نسخة طبق الأصل من "جيف بيزوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لوضع "جيف بيزوس" كرئيس لأهم شركة وأغنى شخص فى العالم، فليس من الغريب أن يكون مثار اهتمام العديد من الكتب وأغلفة المجلات والأفلام الوثائقية، وليس هذا فقط من الممكن أن يصل الأمر إلى تطوير دمى شبيهة له.





ووفقا لما نشر على موقع "بيزنس إنسايدر" فصمممت شركة للتسويق تحمل اسم "Ntwrk" دمية على شكل "بيزوس" مستندة إلى صورة بنشرها عبر تويتر العام الماضى وهو يسير بجانب الروبوت الكلب Spot الذى صنعته Boston Dynamics .

الدمية مفصلة بشكل لا يصدق، إذ ترتدى نفس ملابس "بيزوس"، كما أنها صورة طبق الأصل من الصورة التى شارك "بيزوس" بها متابعيه على حسابه الشخصى على توتير العام الماضى.





ولم تصرح شركة "Ntwrk" عن تفاصيل عن الدمية أو سبب التفكير فى القيام بها، ولكنها أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وقاموا بمشاركتها والتعليق عليها.