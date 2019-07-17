شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن عن تطوير رقائق ذكية "أرق من الشعرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة هانجتشو الصينية، عن تطوير رقائق أرق من شعر الإنسان من قبل العديد من الباحثين والمخترعين الصينيين، بحيث ستكون الرقائق فى غاية الرقة والمرونة لاستخدامها فى العديد من المهام الحساسة وذات الأهمية.

وحسب موقع Gadgets الهندى، أشارت التقارير المنشورة إلى أن سمك الرقائق المرنة القابلة للانحاء، يبلغ ما بين سمك ثلث شعر الإنسان أو نصفه.

وقال العالم فنج شيويه رئيس فريق البحث والتطوير والأستاذ فى جامعة تسينجهوا لوكالة أنباء شينخوا أن الرقاقاتين من الممكن استخدامهما لتضمين المواد العضوية وغير العضوية على ركائز مرنة ومطوية، حيث من المتوقع استخدام الرقائق المرنة في مجالات الاتصالات والخدمات الطبية الرقمية والتصنيع الذكي وإنترنت الأشياء.

وكانت الشريحتان الرفيعتان قد تم تقديمهم خلال المؤتمر الدولي الثاني للإلكترونيات المرنة الذي انعقد في 13 يوليو في مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانج في الصين، والذى حضره أكثر من 600 خبير وباحث من داخل الصين وباحثين أخرين وافدين من الخارج.