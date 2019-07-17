تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note 10 يضم إعدادات كاميرة S10 بلس مع مميزات جديدة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة من IceUniverse على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 10 بإعدادات كاميرة تحاكي هاتف S10 بلس إلا أنها تختص إصدارات Note بمميزات حصرية في الكاميرة هذا العام، كما تستخدم سامسونج مستشعر الكاميرة المميز بدقة 12 ميجا بيكسل و 1/2.55″ 1.4μm للمرة الأخيرة في Note 10.
مازالت سلسلة Galaxy Note 10 تشغل الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر IceUniverse كشف عن تفاصيل جديدة حول الكاميرة.
ولقد أكدت تسريبات IceUniverse على أن سامسونج ستقدم إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy Note 10 بنفس مواصفات الكاميرة الرئيسية في هاتف Galaxy S10 بلس المميز بكاميرة خلفية ثلاثية، مع نفس المستشعرات الثلاثة المستخدمة في هذا الإصدار.
كما أضاف مصدر التسريبات أن سامسونج تقدم أيضاً Galaxy Note 10 بميزة حصرية في تقنية الكاميرة، لذا من المتوقع أن تقدم سامسونج كاميرة 3D Time-of-Flight في هاتف Galaxy Note 10.
من جانب أخر أشار التسريبات إلى أن Note 10 سيكون أخر إصدار مميز من سامسونج يأتي بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل و 1/2.55″ 1.4μm، وهو المستشعر الذي أستخدم للمرة الأولى في هواتف Galaxy S7، لذا تستعد العملاق الكوري لدعم هاتف Galaxy S11 بمستشعر وتكونيات جديدة العام المقبل.
يذكر أن هاتف Galaxy Note 10 قد رصد مؤخراً في قاعدة بيانات GeekBench برقاقة معالج Exynos 9825 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، حيث سجل 4495 نقطة في الأنوية الأحادية و10223 نقطة في الأنوية المتعددة.
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