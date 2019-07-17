خلل في نظام iOS 13 يسمح بالوصول غير المصرح به لأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين يتيح لك الحصول على الإصدارات التجريبية من أنظمة التشغيل إختبار الميزات الجديدة قبل الجميع، إلا أن الإصدارات التجريبية من أنظمة التشغيل عادة ما تكون مليئة بالأخطاء والثغرات التي لم يتم تسويتها بعد، كما أن بعض الميزات لا تعمل كما هو مطلوب في بعض الحالات.

هذا هو الحال مع النسخة التجريبية الأحدث من نظامي iOS 13 و iPadOS لأنه وفقا لموقع iDeviceHelp، فيبدو أن هناك خلل في نظام التشغيل يسمح للمستخدمين غير المصادق عليهم بالوصول إلى أسماء المستخدمين وكلمات المرور المخزنة على الجهاز. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هذا الخلل يبدو بسيطًا كما أن عملية الوصول إلى كلمات المرور المخزنة على الجهاز تتطلب فتح قفل الهاتف أولاً.

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هذا يعني أن فرص وصول شخص خارجي إلى كلمات المرور المخزنة على الجهاز ضئيلة للغاية، ولكن هذه لا تزال تمثل مشكلة بحاجة إلى أن يتم إصلاحها. على أي حال، لقد تم إعلام شركة آبل بهذا الخلل وما زال يتعين عليها الإقرار بذلك، ولكن نأمل أن تقوم بإصلاح هذا الخلل في الإصدارات التجريبية القادمة من نظام iOS 13. ومن المتوقع أن يتم إطلاق كل من iOS 13 و iPadOS بشكل رسمي في خريف هذا العام، لذلك لا يزال هناك متسع من الوقت أمام شركة آبل لإصلاح الأوضاع.

في غضون ذلك، إذا كنت تفضل عدم التعامل مع هذه المشكلة، فمن الأفضل بالنسبة إليك عدم الإستمرار في إستخدام نظام iOS 13 التجريبي، على الأقل حتى يتم حل المشكلة.