تحديث Windows 10 القادم سيتيح لك الوصول للمساعدين الرقميين الآخرين من شاشة القفل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد ظل المساعد الرقمي Cortana موجودًا منذ فترة، ولكن لم يتم إستخدامه بشكل كبير مقارنة بالمساعدين الرقميين الآخرين مثل Google Assistant و Alexa. إذا كنت ترغب في إستخدام المساعدين الرقميين وترغب في رؤية وظائف أكبر في نظام Windows 10، فقد يكون التحديث القادم لنظام التشغيل التابع لشركة مايكروسوفت مثيرًا للإهتمام.
في تحديث قادم تم إصداره إلى المشاركين في برنامج Windows 10 Insiders، يبدو أن شركة مايكروسوفت ستسمح بالوصول إلى المساعدين الرقميين التابعين لأطراف ثالثة مباشرة من شاشة القفل. قبل ذلك، كان من الممكن إستخدام المساعدين الرقميين التابعين لأطراف ثالثة على نظام Windows 10، ولكن فقط بعد تسجيل دخول المستخدم إلى الحاسوب الخاص به.
مع هذا التغيير، يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول تقنيًا إلى مساعديهم الرقميين من شاشة القفل على الحواسيب الخاصة بهم، والتي بدورها يمكن أن تسمح لهم بالقيام بعدد كبير من المهام مثل التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى الحواسيب الخاصة بهم. هذا يوفر للمستخدمين بضع خطوات في هذه العملية ويحول الحواسيب التي تعمل بنظام Windows 10 إلى مراكز تحكم زائفة من نوع ما.
في الوقت الراهن، تعتبر أمازون هي الشركة الوحيدة التي جلبت تطبيق Alexa إلى نظام Windows 10، ولكن مع هذا التغيير، قد تقتنع الشركات الأخرى مثل جوجل بجلب مساعديها الرقميين إلى نظام التشغيل التابع لشركة مايكروسوفت.
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