الشركات الأمريكية ستستأنف معاملاتها التجارية مع شركة Huawei في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمسؤول أمريكي إختار عدم الكشف عن هويته، فإن الحكومة الأمريكية مستعدة للموافقة على تراخيص الشركات التي ترغب في مواصلة بيع مكوناتها لشركة Huawei. أكد هذا المصدر لوكالة الأنباء رويترز أن عملية الموافقة قد تستغرق ما يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، مما يشير إلى أول تخفيف ملحوظ للعقوبات منذ أن وضعت الحكومة الأمريكية شركة Huawei في قائمتها السوداء.

تأتي هذه النتيجة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم السماح للشركات الأمريكية بمواصلة علاقاتها التجارية مع شركة Huawei في قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي. وأعقب ذلك أنباء في الأسبوع الماضي أفادت بأن وزارة التجارة الأمريكية ستبدأ في إصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية التي ترغب في التعامل مع الشركة الصينية.

في حين لم تكن هناك الكثير من التفاصيل حول ما تستند إليه التراخيص، فقد كان هناك شرط أساسي يتمثل في أن تكون جميع المكونات متاحة بسهولة في الأسواق الأخرى ولا تشكل تهديدًا للأمن القومي.

Advertisements

مع دخولنا للنصف الثاني من هذا العام، يبدو أننا نسير في الطريق الصحيح لرؤية حلول مبكرة عن المتوقع لمشاكل Huawei. وفقًا لممثلي Huawei، فبدلاً من إصدار تراخيص خاصة، يتعين على الحكومة الأمريكية حذف الشركة من قائمتها السوداء تمامًا لأنه ليس هناك أي دليل ملموس يظهر أن منتجات Huawei تشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة.