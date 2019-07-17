طقس اليوم شديد الحرارة

الموجز

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء 17 يوليو، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا.

في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدلا ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 31 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 28 40

دمنهور 27 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 26 33

مطروح 24 32

السلوم 25 33

سيوة 26 39

بورسعيد 29 35

دمياط 29 33

الزقازيق 28 41

الإسماعيلية 27 42

السويس 28 40

العريش 26 38

رفح 25 37

رأس سدر 29 42

نخل 21 43

نويبع 30 40

طابا 28 39

كاترين 21 35

الطور 28 40

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 30 42

بني سويف 30 43

المنيا 28 45

أسيوط 28 45

سوهاج 29 45

قنا 29 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 30 43

الوادي الجديد 28 46

شلاتين 28 40

ابو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35