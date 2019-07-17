شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستقطب موظفى جوجل السابقين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيس بوك فى استقطاب موظف جوجل السابق جيسون توف للعمل كمدير منتج فى قسم التطبيقات الجديد بالشبكة الاجتماعية، ضمن فريق "تجربة المنتجات الجديدة NPE" الذى تم تشكيله مؤخرًا.

وقال توف على موقع تويتر: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمشاركة ما سأعمل به مستقبلاً، فبعد حوالى أسبوعين سأعمل كمدير فى فيس بوك ضمن فريق NPE الذى تم تشكيله مؤخرًا".

وكان توف قد ذكر أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل ما يعمل عليه، إلا أن ما ذكره على تويتر يشير إلى أنه يريد تعيين فريق من مصممى UX ومهندسيهم للعمل فى المشروع الجديد.

ووفقًا لتقرير The Verge الأمريكى فكان توف يعمل على مشاريع الواقع الافتراضى "VR"، وكذلك على بمشاريع جوجل التى تشبه فريق NPE الخاص بفيس بوك، بالإضافة إلى تقلده منصب المدير العام لخدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة على تويتر قبل أن يتركها فى عام 2016. ويهدف فريق NPE الخاص بفيس بوك إلى تطوير تطبيقات تجريبية للمستهلكين من خلال قسم جديد تماماً.