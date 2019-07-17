مايكروسوفت تعلن عن استثمارات جديدة لإتاحة مزيد من الفرص لشركائها

دبي - الخليج 365 :

أعلنت مايكروسوفت الخميس عن استثمارات جديدة في التقنيات والبرامج المصممة لدعم منظومة شركائها من أجل تمكين وتحسين مشاركتهم في حقبة الحوسبة السحابية.

من جانبها علقت غافريلا شوستر، نائبة رئيس مجموعة مايكروسوفت وان كوميرشال بارتنر قائلة: "يواصل العملاء والشركاء على حدٍ سواء المضي ‏قدماً نحو التحول الرقمي والحوسبة السحابية، وهو ما يمهد الطريق أمام مستويات جديدة ومختلفة من الشراكات ، كما تشهد برامج مايكروسوفت وعروضها ومواردها المتاحة للشركات الشريكة حالياً تحولاً جذرياً يستهدف مساعدة تلك الشركات على الاستفادة من ‏تلك الفرصة السانحة".

وفيما يلي جانب من أبرز ما تم الإعلان عنه اليوم:

الاستثمارات في المنتجات والبرامج

• اضافات جديدة على برنامج Microsoft Teams‏ لمزيدٍ من الاعتمادية:‎ تمتلك خدمة "‏Microsoft Teams‏" حالياً 13 مليون مستخدم نشط يومياً و19 مليون مستخدم ‏نشط أسبوعياً ، وذلك بعد عامين فقط من إطلاقه، وقد أعلنت الشركة كذلك عن ميزات جديدة لكافة المستخدمين شملت طرقاً جديدة لدعم مؤسسات الرعاية الصحية ‏والعاملين بالخطوط الأمامية ، كما تتضمن ميزات التكامل الإضافية الجديدة المتاحة للشركاء على دعم مراكز الاتصال ومزودي خدمات الحلول السحابية وحلول توثيق الامتثال.

• تحديثات Dynamics 365 : أعلنت الشركة عن تحديثات مهمة على برنامج ‏"Dynamics 365 Nonprofit Accelerator" الغير ربحي ، بالإضافة إلى دمج ميزتين جديدتين مع حزمة Dynamics 365‎‏ مخصصتان لقطاعي صناعة ‏السيارات والخدمات المالية ، كما يتوفر الآن برنامج‎ تطبيقات الأعمال لموردي البرمجيات المستقلين (ISV Connect) للعموم، مدعوماً بإرشادات وموارد سوقية وأدوات تطويرية جديدة، وإجراءات للتواصل بين العاملين في المجالات المشتركة ودعم استراتيجيات التوجه للسوق التي تساعد الشركات على الاستفادة من كافة مواردها وتقديم قيمة فريدة لعملائها وتطوير ميزات تنافسية قوية.

• إطلاق برنامج Azure Lighthouse: يوفر البرنامج للشركاء أداة تحكم موحدة لاستعراض وإدارة منصة Azure على نطاق يكفي لتلبية احتياجات عملائهم بشكلٍ كامل ، ويتيح البرنامج الجديد كذلك إدارة تجربة Azure بشكلٍ أفضل إلى جانب مستويات أكبر من الأتمتة والكفاءة، مع توفير رؤية أوضح عن العملاء وإمكانية تحسين مستويات الأمان المقدمة لهم ، والجدير بالذكر تعد هذه هي المرة ‏الأولى التي تطور فيها‎ ‎مايكروسوفت‎ حلاً بهذا الحجم يستهدف خدمة شركائها وبالتعاون معهم.

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• برنامج Azure Migration: يساعد البرنامج الجديد العملاء على تسريع عملية انتقالهم إلى منصة Azure السحابية ، ويقدم أيضاً نصائح وأدوات استباقية للمساعدة في تخفيف المخاطر ومعالجة المشكلات الشائعة فيما يتعلق بنقل أعباء العمل إلى ‏فضاء الحوسبة السحابية‎.‎

توسيع فرص الشركاء

حقق برنامج البيع المشترك الذي دشنته مايكروسوفت قبل 24 شهراً إيرادات سنوية تقدر بـ 9.5 مليار دولار للشركاء المتعاقدين،‎ وتأتي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع لإتاحة المجال لتعظيم الاستفادة من هذه الفرصة.

• التوافر العام لاعتماد ‎الكفاءة من مايكروسوفت سيكيورتي: يتيح اعتماد ‎الكفاءة الجديد من مايكروسوفت سيكيورتي للشركاء القدرة على تسويق خبراتهم ومنتجاتهم، إضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من المزايا المصممة لتمكين ‏نمو الأعمال وزيادة أرباحها‎.

• خمسة تخصصات متقدمة: تتضمن تلك التخصصات نقل Windows Server و SQL Server ولينكس وقواعد البيانات المفتوحة المصدر و Data Warehouse إلى منصة Azur، إلى جانب تحديث تطبيقات الويب ونظام Kubernetes على منصة Azure السحابية.

• تطورات جديدة في الادوات السوقية: يجري طرح نماذج تسعيرية إضافية وكذلك برنامج مكافآت واستراتيجيات سوقية جديدة في يوليو الجاري للشركات التي تنشر عروضاً قابلة للتداول ‏في السوق التجارية الموسعة لمايكروسوفت ، وتتضمن نماذج التسعير فواتير شهرية وسنوية‎ لخدمات البرمجيات (SaaS)؛ بالإضافة إلى خيارات ‏الفوترة المرنة والمخصصة والعقود القياسية وخدمات البرمجيات التجريبية القابلة للتحول إلى عقود مدفوعة. ‏