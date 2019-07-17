الأخطاء البشرية تتسبب بتسعة أعشار حوادث الاختراقات السحابية

دبي - الخليج 365 :

أظهر تقرير جديد أعدته كاسبرسكي بعنوان "فهم أمن السحابة ما بين اعتمادها والمخاوف المتعلقة بها والتهديدات المحدقة بها"، أن احتمالية وقوع حوادث في البنية التحتية للسحابة العامة تزداد بسبب تصرفات موظفي الشركات المستخدمة لها، لا بسبب الإجراءات التي يتخذها مقدمو الخدمات السحابية. وتتوقع الشركات أن يتحمّل مقدمو الخدمات السحابية مسؤولية تأمين بياناتهم المخزنة في السحابة، لكن حوالي 90% من حوادث اختراق بيانات الشركات في السحابة حصلت بسبب استهداف الموظفين بأساليب الهندسة الاجتماعية، لا بسبب مقدمي الخدمة.

ويسمح توظيف التقنيات السحابية للشركات بتصميم عملياتها بطريقة أكثر فعالية، إضافة إلى الحدّ من النفقات الرأسمالية، وتسريع تفعيل منظومات تقنية المعلومات. لكن الشركات تشعر بالقلق إزاء استمرارية إتاحة البنية التحتية للسحابة، وتأمين بياناتها. ويتخوف 35% من الشركات الصغيرة والمتوسطة و39% من الشركات الكبيرة من احتمالية وقوع حوادث تأثر سلباً في منظومات تقنية المعلومات المخدومة من قبل طرف خارجي، بحسب دراسة كاسبرسكي التي أعدّت تقريرها بناء عليها. قد تشمل العواقب فقدان السحابة مزاياها وقيمتها، علاوة على تهديد سمعة الشركات وأعمالها.

وعلى الرغم من تخوّف الشركات بشأن سلامة المنصات السحابية، تشير البيانات إلى احتمالية أعلى لتأثر الشركات بسبب مكامن ضعف داخلية. وعُزيت أسباب 33% من حوادث اختراق البيانات التي وقعت في السحابة إلى أساليب الهندسة الاجتماعية التي أثرت في تصرفات الموظفين، فيما وقع اللوم على مقدمي الخدمات السحابية في 11% من الحوادث فقط.

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وكشفت الدراسة عن أن تطبيق الشركات إجراءات الأمن الرقمي اللازمة في التعامل مع الأطراف الخارجية ما زال لا يلقى الاهتمام الكافي؛ فقد وظّفت 39% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة و47% من الشركات الكبيرة حماية ثُمّمت خصيصاً للسحابة، وقد يعود السبب في هذا إلى اعتماد الشركات كثيراً على مقدمي البنية التحتية في جانب الأمن الإلكتروني، كما أن الشركات قد تعتقد مخطئة أن الأمن العادي المطبق عند النقاط الطرفية في أنظمة الشركات كافٍ لضمان العمل بسلاسة في البيئات السحابية، من دون التقليل من مزاياها.

وعلّق مكسيم فرولوف، نائب الرئيس للمبيعات العالمية في كاسبرسكي بالقول إن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها عند انتقال شركة لاستخدام السحابة العامة هي "فهم الجهة المسؤولة عن أمن بياناتها وأعمالها المخزنة في السحابة"، مشيراً إلى أن مقدمي الخدمات السحابية عادة ما يطبقون إجراءات أمنية لحماية منصاتهم وعملائهم، لكنه أكّد أن المسؤولية سوف "تقع فقط على عاتق العملاء" في حال وجود تهديد من جهتهم، وأضاف: "وجدَت أبحاثنا أن على الشركات توخّي الحذر إزاء تصرفات موظفيها الأمنية، واتخاذ إجراءات وتدابير لحماية بيئتها السحابية من الداخل".

وتنصح كاسبرسكي الشركات باتباع التدابير التالية لضمان بقاء بياناتها آمنة في السحابة: