شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بـخطوة.. كيفية استرجاع النسخة الاحتياطية من لاب توب ماك الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك طرق عديدة لعمل نسخة احتياطية لبياناتك على لاب توب ماك واستعادتها مرة أخرى عند فقدانها، لكن قامت شركة أبل بإضافة برنامج خاص للقيام بتلك الخطوة دون الحاجة لتنزيل برامج خارجية قد تضر بجهازك.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، إن Time Machine هو عبارة عن برنامج مدمج فى جهاز ماك الخاص بك، ويستخدم محرك أقراص خارجى لحفظ بياناتك على مدار اليوم، فإذا قمت بتفعيل برنامج Time Machine، فستتمكن من استعادة البيانات القديمة التى كانت موجودة على جهازك بسبب أنه قام بحفظ نسخة احتياطية من الصور والموسيقى والملفات.

وإليك الخطوات التى عليك القيام بها لاسترجاع هذه البيانات:

فى البداية عليك تأكد من توصيل ملف النسخ الاحتياطى الخاص بـ Time Machine بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وتشغيله.

1 قم بفتح "Migration Assistant" من أدوات Finder الخاص بك.

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3. حدد خيار الاستعادة من جهازك أو من النسخة الاحتياطية، عندما يسأل كيف تريد نقل معلوماتك.

4. قم بتحديد النسخة الاحتياطية Time Machine الخاصة بك واضغط على"متابعة".

5. اختر المعلومات التى تريد نقلها، مثل التطبيقات والملفات الأخرى، ثم اضغط"متابعة" مرة أخرى.

سيستغرق الأمر وقت محدد بناءً على حجم المعلومات والبيانات التى تريد استعادتها، ثم بعد الانتهاء عليك إعادة تشغيل جهازك مرة أخرى.

ويجب مراعاة أنه إذا كان قرص النسخ الاحتياطى مشفرًا ، فقد يتعين عليك أيضًا إدخال كلمة المرور الخاصة بك - وقد يتعين عليك أيضًا الاختيار من بين العديد من إصدارات النسخ الاحتياطى المختلفة، والتى يتم تنظيمها حسب التاريخ الوقت لمساعدتك فى اختيار الإصدار الأحدث إذا كان هذا هو ما تريد.