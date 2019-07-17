شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Waze للخرائط يضيف ميزة مفيدة للمستخدمين.. تفتكر إيه هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف تطبيق Waze للخرائط خدمة جديدة ومفيدة وهى تكلفة تقديرية للمسافة التى سيقطعها المستخدم للوصول إلى وجهته، والتى ستكون متاحة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أولا، وفقا لما نقله موقع "انجادجيت".





ويعمل تطبيق Waze من جوجل على الهواتف الذكية، إذ يوفر معلومات وتفاصيل عن الرحلة أو المسارات التى تسير فيها، لذا قرر مؤخرا إضافة ما يجب أن تنفقه من أموال خلال هذا الطريق، جنبا إلى جنب حالة المرور.

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تساعدك هذه الميزة فى تحديد الطريق الذى يجب أن تسلكه، ولم يكشف فريق العمل فى Waze عن الأماكن التالية التى ستتوفر بها الميزة الجديدة.

ووفقا لما صرح به فريق Waze، فقد طوروا هذه الميزة الجديدة باستخدام تقديرات المتطوعين الذين يسيرون على هذه الطرق يوميا، ومن المعروف أن Waze يعتمد على المتطوعين فى الحفاظ على خرائطته محدثة ودقيقة على مدار 24 ساعة، وأشارت جوجل إلى أن هذه الميزة مفيدة للمستخدمين وفى نفس الوقت يمكن استقبال الاقتراحات.