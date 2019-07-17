شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تشعر الحشرات بالألم المزمن؟ تقنية ذكية تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف جريج نيلي وفريقه من الباحثين في مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني، أدلة مؤكدة على أن الحشرات تشعر بألم مستمر بعد الإصابة، ولقد عرف العلماء أن الحشرات تعاني من شيء يشبه الألم منذ عام 2003، لكن الأبحاث الجديدة باستخدام تقنية تبحث فى الأدلة الوراثية، أثبتت لأول مرة أن الحشرات تعاني أيضًا من الألم المزمن الذي يستمر لفترة طويلة بعد أن تلتئم الإصابة.



حشرة

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، تقدم الدراسة أول دليل وراثي على ما يسبب الألم المزمن في ذبابة الفاكهة، وهناك أدلة جيدة على أن التغيرات المماثلة تؤدي أيضًا إلى الألم المزمن لدى البشر، لذلك البحث المستمر في هذه الآليات يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاجات لأول مرة تستهدف السبب وليس فقط أعراض الألم المزمن.

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وقال الباحثون: "إذا استطعنا تطوير عقاقير أو علاجات جديدة للخلايا الجذعية يمكنها أن تستهدف وتصلح السبب الأساسي، و قد يساعد هذا كثير من البشر، فلا يفكر الناس في الحشرات حقًا وكأنها تشعر بأي نوع من الألم، لكن تم توضيح ذلك بالفعل، والجديد هو أن الإصابة يمكن أن تؤدي إلى فرط الحساسية طويل الأمد للمنبهات غير المؤلمة عادة بطريقة مماثلة لتجارب المرضى البشريين مع الألم المزمن".

ووجد الباحثين في الدراسة بتقنيات المختبر بعد إصابة أحد الأعصاب في ساق واحدة من الذبابة، أنه بعد التئام الجروح، أصبحت ساقي الذبابة الأخرى شديدة الحساسية، فبعد الإصابة مرة واحدة بشكل سيء، تصبح شديدة الحساسية وتحاول حماية نفسها لبقية حياتها". "