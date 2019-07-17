تويتر يحدث إصداره بإضافة ميزات جديدة لأجهزة سطح المكتب

شيماء عبد المنعم

طرح موقع التغريدات القصيرة تويتر "Twitter"، تصميمًا جديدًا للتطبيق لسهولة استخدامه على أجهزة سطح المكتب كالكمبيوتر واللاب توب.

ويتضمن التصميم الجديد لتويتر لسطح المكتب تغيير في شكل الموقع من حيث السمات وأنظمة الألوان، بالإضافة إلى خيارين لتفعيل خاصية الوضع الليلي، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وسيسهل شريط التنقل الجانبي للمستخدمين الذين لديهم أكثر من حساب التبديل بينهم بسرعة دون الحاجة إلى إعادة كتابة بيانات تسجيل الدخول، وهي إحدى ميزات التطبيق على الهاتف الذكي.