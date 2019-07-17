شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زعيمة أخرى من مظاهرة Google Walkout تغادر منصبها داخل جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت "ميريديث ويتاكر"، الزعيمة المشاركة باحتجاج موظفى جوجل الجماعى فى عام 2018 منصبها بالشركة، إذ كانت تشغل منصب عالمة أبحاث بمجموعة بحث جوجل المفتوحة.

وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، تعتبر ويتاكر ثانى موظفة مشاركة بالاحتجاج تغادر الشركة خلال شهر تقريبا، بعد أن تركت "كلير ستابلتون" منصبها كمديرة للتسويق على يوتيوب فى يونيو الماضى.

وقام مهندس برامج "جوجل" بالتغريد اليوم عن مغادرة "ويتاكر"، وهو ما أكده متحدث باسم جوجل لوكالة "بلومبرج".

يذكر أن "ويتاكر" أرسلت رسالة داخلية فى ابريل الماضى تقول فيها إن الشركة تنتقم منها، بعد مشاركتها بالاحتجاجات المعارضة لمجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، الذى كان يرأسه "كاى كول جيمس" رئيس مركز الدراسات، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل عنيفه من قبل الموظفين، لأن "كاى" قد أعرب من قبل عن آراء مناهضة للمثليين.

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وكتبت ويتاكر فى ذلك الوقت على حسابها الشخصى على تويتر: "بعد إعلان جوجل عن حل مجلس أخلاقياتها للذكاء الاصطناعى، أبلغت أن دورى سيتغير بشكل كبير".

وأضافت: "قيل لى لضمان بقائى فى الشركة، فسيتعين على أن أتخلى عن عملى فى أخلاقيات الذكاء الاصطناعى ومعهد الذكاء الاصطناعى الآن، والذى قمت بتأسيسه، والذى كان يقوم بعمل صارم ومعترف به".