كيف تقوم بمسح الحفظ السحابي في Steam لتبدأ الألعاب من جديد

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خدمات الحفظ السحابي هي واحدة من أهم مميزات منصة Steam للألعاب على أجهزة الكومبيوتر المنزلي، بإختصار فكرة الحفظ السحابي هو أن المنصة تقوم بحفظ تقدمك في الألعاب والأماكن التي وصلت إليها على الإنترنت بجانب جهاز الكومبيوتر كضمان إضافي لكي لا تفقد تقدمك في أي لعبة كانت وتضطر لإعادتها منذ البداية في حالة تهيئة جهاز الكومبيوتر أو سقوط النظام أو اي عطل يؤدي لمسح ملفات الحفظ المحلي.
تعتبر ميزة الحفظ السحابي واحدة من أهم المميزات التي يمتلكها Steam على أجهزة الكومبيوتر وبالرغم من وجود منصات اخرى لأجهزة الكومبيوتر ومتاجر أخرى إلا أن Steam واحد من القلائل الذين يستخدمون خدمات الحفظ السحابي لذا فإنها تعتبر ميزة خاصة له ومن المميزات التي تفصله عن باقي المنافسة.
مسح الحفظ السحابي لـ Steam :
قد ترغب في مسح حفظ ألعابك لتبدأ من جديد أو لأي سبب آخر لذا سنقدم لكم اليوم طريقة مسح الحفظ السحابي ولكن قبل أن نبدأ هناك بعض الأمور التي يجب أن تراعيها وشروط لنجاح العملية :
- يجب أن تمتلك النسخة الأحدث من Steam
- إتصال إنترنت يعمل
- حساب Steam توجد بعض البيانات والألعاب عليه
والآن بعد ان إمتلكت جميع الشروط لتتمكن من مسح الحفظ السحابي لألعاب Steam يمكنك أن تبدأ بالخطوات كالتالي :
- إفتح برنامج Steam على جهاز الكومبيوتر الخاص بك
- الآن توجه إلى المتجر وإبحث عن اللعبة التي ترغب في إزالة حفظها السحابي وقم بحفظ الرقم التعريفي لها
- قم بفصل الإنترنت عن الجهاز الآن
- توجه الآن إلى ملف المستخدم الخاص بك على جهاز الكومبيوتر وفي العادة ستجده في العنوان التالي : C: > Program Files > Steam
- في هذا المجلد ستجد مجلد آخر يحمل الرقم الذي قمت بحفظه أو نسخه وهو الرقم التعريفي للعبة على Steam
- داخل هذا المجلد ستجد ملف ومجلد قم بمسحهم وبهذه الطريقة تكون قد أزلت ملفات الحفظ المحلي للعبة
- الآن قم بتشغيل اللعبة في وضع Offline Mode عن طريق إختيار هذا الوضع عندما تفتح اللعبة لأول مرة
- الآن قم بإختيار New Game داخل اللعبة
- عندما تنتهي من هذه الخطوة وتقوم بحفظ الـ new Game قم بإغلاق اللعبة وبرنامج Steam ثم قم بتشغيل الإنترنت وتوصيله مجدداً.
- قم بفتح Steam ثم فتح اللعبة
- سيطلب منك الآن ان تقوم بتحديد ملف الحفظ المحلي الموجود للعبة، قم الآن بإختيار العنوان الذي ذهبنا إليه مسبقاً.
- فورما تنتهي عملية رفع ملف الحفظ المحلي الجديد ستكون قد مسحت ملف الحفظ القديم ثم قمت بإضافة الملف من جديد.
المصدر الأصلي : عرفني