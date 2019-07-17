كيف تقوم بمسح الحفظ السحابي في Steam لتبدأ الألعاب من جديد

خدمات الحفظ السحابي هي واحدة من أهم مميزات منصة Steam للألعاب على أجهزة الكومبيوتر المنزلي، بإختصار فكرة الحفظ السحابي هو أن المنصة تقوم بحفظ تقدمك في الألعاب والأماكن التي وصلت إليها على الإنترنت بجانب جهاز الكومبيوتر كضمان إضافي لكي لا تفقد تقدمك في أي لعبة كانت وتضطر لإعادتها منذ البداية في حالة تهيئة جهاز الكومبيوتر أو سقوط النظام أو اي عطل يؤدي لمسح ملفات الحفظ المحلي.

تعتبر ميزة الحفظ السحابي واحدة من أهم المميزات التي يمتلكها Steam على أجهزة الكومبيوتر وبالرغم من وجود منصات اخرى لأجهزة الكومبيوتر ومتاجر أخرى إلا أن Steam واحد من القلائل الذين يستخدمون خدمات الحفظ السحابي لذا فإنها تعتبر ميزة خاصة له ومن المميزات التي تفصله عن باقي المنافسة.

مسح الحفظ السحابي لـ Steam :

قد ترغب في مسح حفظ ألعابك لتبدأ من جديد أو لأي سبب آخر لذا سنقدم لكم اليوم طريقة مسح الحفظ السحابي ولكن قبل أن نبدأ هناك بعض الأمور التي يجب أن تراعيها وشروط لنجاح العملية :

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يجب أن تمتلك النسخة الأحدث من Steam

إتصال إنترنت يعمل

حساب Steam توجد بعض البيانات والألعاب عليه

والآن بعد ان إمتلكت جميع الشروط لتتمكن من مسح الحفظ السحابي لألعاب Steam يمكنك أن تبدأ بالخطوات كالتالي :