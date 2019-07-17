كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Twitter” تنتهي من إعادة تصميم موقعها رسميا

متابعة-سنيار: بعد مرور عام تقريبا على بدء الشركة في اختباره، يتم تشغيل “Twitter الجديد” لجميع المستخدمين، وعلى عكس الإصدارات السابقة من إعادة التصميم، لم يعد لديك خيار العودة إلى “Twitter القديم”.

التصميم الجديد مألوف نوعا ما لمستخدمي الهواتف المحمولة، لأن ميزاته المضافة تجعل twitter.com أكثر شبها إلى حد كبير بتطبيق Twitter.

أكد متحدث باسم Twitter أنه على الرغم من أن الأمر سيستغرق بضعة أيام حتى يتغير التصميم للجميع على Twitter.com، فلن تكون هناك عودة.

أصبح التنقل الرئيسي للموقع على الجانب الأيسر من الصفحة، حيث يمكنك التنقل بين الجدول الزمني والإشعارات والرسائل المباشرة.

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يضيف إعادة التصميم أيضا الإشارات المرجعية إلى موقع الويب للمرة الأولى، إلى جانب استكشاف، القسم المخصص حيث يمكنك تصفح الاتجاهات الشائعة والتوصيات الأخرى.

تغيير كبير آخر هو توجيه الرسائل، التي لم تعد منبثقة في نافذة صغيرة أعلى الجدول الزمني الخاص بك، وبدلاً من ذلك، يحتوي صندوق الوارد على قسم خاص به من الموقع.

هناك أيضًا زر “sparkle” ، الذي يتيح لك التبديل بين الخط الزمني الزمني العكسي المعتاد و “الصفحة الرئيسية”، حيث تقوم الخوارزمية برعاية تغريداتك.

إذا كنت تستخدم حسابات Twitter متعددة، فيمكنك التبديل بينها دون تسجيل الخروج والعودة في كل مرة، كما أن الوضع المظلم، الميزة الأكثر شعبية في 2019، لا يزال موجودة.