كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “the Carboné”..محفظة من الجلد الإيطالي وألياف الكربون متابعة-سنيار: “the Carboné” هي محفظة مصنوعة من ألياف الكربون والجلد الإيطالي، تم إنشاؤها خصيصا لتناسب نمط الحياة الحديثة. تم إنشاء المحفظة من قبل فريق من المصممين ومقرها مانشستر داخل المملكة المتحدة، وتم استخدام ألياف الكربون وجلد العجل الإيطالي. “the Carboné” متاحة للدعم على Kickstarter، وتتوفر التعهدات من 39 جنيها إسترلينيا أو ما يقرب من 49 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت ما خلال ديسمبر 2019.

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