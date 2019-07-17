بي تي تتيح خدمات شبكات المناطق الواسعة الافتراضية من أزور

أعلنت اليوم شركة بي تي (BT) عن إطلاق مجموعة من الخدمات الشبكية المدارة للعملاء من الشركات متعددة الجنسيات الذين يقومون بتوظيف التطبيقات وخدمات تقنية المعلومات في منصة مايكروسوفت أزور (Azure).

ويتزامن هذا الإطلاق مع مؤتمر أنسباير (Inspire) الذي عقدته مايكروسوفت لشركائها في لاس فيجاس، حيث أُعلن عن أن شركة بي تي (BT) أحد الشركاء الأوائل لبرنامج مقدمي خدمات أزور الشبكية المدارة الذي تم إطلاقه.

وتنقل خدمات أزور الشبكية المدارة الجديدة العملاء من مرحلة التصميم النظري للحلول السحابية إلى التطور المستقبلي من خلال التشييد والتشغيل.

وتشتمل الخدمات على تقديم الاستشارات وخدمات الأمن السحابي المدارة والخدمات المدارة لشبكات المناطق الواسعة (WAN) الافتراضية من أزور، فضلاً عن قدرات الاتصال (Azure ExpressRoute) وإتاحتها في السحابة.

وستكون هذه الخدمات متاحة مباشرة من شركة بي تي (BT) عبر منصة (Microsoft Azure Marketplace).

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واستثمرت شركة بي تي (BT) في مهارات وأدوات شبكية سحابية أصلية، من أجل التمكن من تقديم هذه القدرات الجديدة.

وأصبح بمقدور الشركة مساعدة العملاء على زيادة الأتمتة وتقليل المخاطر وتسريع اعتماد الخدمات السحابية وفق مستويات أمن رفيعة، وذلك من خلال إتاحة رؤية وإدارة شاملتين للبنية التحتية المختلطة التي تغطي الفروع، وشبكة المناطق الواسعة والبيئات السحابية الهجينة.

وقالت ماريا غراتسيا بيكوراري، المدير التنفيذي للاستراتيجية والحلول الرقمية في الوحدة العالمية لدى بي تي (BT): إن باقة خدمات أزور الشبكية المدارة الجديدة التي تقدمها بي تي من شأنها مساعدة العملاء على الاستفادة من الخدمات السحابية دونما عوائق.

وأضافت “سوف تُظهر الخدمات الجديدة للعملاء المدى الذي وصولوا إليه في مسيرة التحول السحابي الذكي، وتساعدهم على إنشاء بنية سحابية مناسبة تتيح لهم المرونة المنشودة في أعمالهم التجارية”.

وأعرب روس أورتيغا، مدير برنامج الشركاء لخدمات أزور الشبكية في مايكروسوفت، عن سروره بتمكين العملاء من الاستفادة من إمكانات بي تي الشبكية السحابية، وإكسابهم الخبرة الأمنية وتوسعة حضورهم العالمي بوصفهم مقدمين لخدمات أزور الشبكية المدارة.