سيسكو: تطلعات سكان الممكلة في الذكرى الثلاثين لانطلاق الإنترنت

احتفالًا بالذكرى الثلاثين لانطلاق شبكة ويب العالمية، شارك أكثر من ألف شخص من مختلف أنحاء الممكلة العربية السعودية في استطلاع أجابوا فيه على سؤالين أساسيين: ما الذي أتاحته لك شبكة ويب اليوم، وما الذي تأمل أن تقدمه في الأجيال المقبلة.

وبالرغم من أن شبكة الويب كانت السباقة في تقديم العديد من الخدمات لأول مرة، بدءًا من الموقع الأول (info.cern.ch – 1990)، وأول خدمة مصرفية عبر الإنترنت (Stanford Federal Credit Union -1994)، وأول اتصال بالإنترنت في الفضاء (Cisco – 2010)، فإن الآمال التي يعلقها شعب المملكة على مستقبل الإنترنت تتمحور بصورة أساسية حول طموحات مفيدة للمجتمع.

وحصل “تحسين فرص الحصول على التعليم” على المركز الأول في قائمة تطلعات المشاركين في الاستطلاع، فيما يخص مستقبل الإنترنت بنسبة (68 في المئة) وتلاه “تسهيل الحصول على الرعاية الصحية” بنسبة (59 في المئة).

وتبعاً لما بينه الاستطلاع الذي أجري في جميع أنحاء المملكة، فقد ظهر أن التأثير الأكبر الذي أحدثته شبكة الويب العالمية، كان في عملها كجسر وصل بين الأشخاص، وكمصدر غير محدود للمعلومات على مدار الأعوام الثلاثين الماضية.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

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من هو المستفيد الأكبر خلال الأعوام الثلاثين الماضية:

الفائدة الأولى التي أتاحها الإنترنت للمستخدمين في المملكة العربية السعودية هي تعلم المهارات الجديدة بنسبة 68 في المئة، يليها التواصل المستمر مع العائلة والأصدقاء بنسبة 66 في المئة، ومواكبة الأخبار والأحداث باستمرار بنسبة 63 في المئة.

واختار المشتركون في الاستطلاع قطاعي الترفيه والتعليم (بنسبة 38 في المئة لكل منهما) ليكونا المستفيدين الرئيسين من التقدم التقني حتى اليوم، ويليهما قطاع الرعاية الصحية (بنسبة 30 في المئة).

ووفقًا للاستطلاع، من المرجح أن يؤثر استخدام الإنترنت بنسبة 11 في المئة على الطريقة التي يعمل بها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً (58 في المئة) مقارنةً بالذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاماً (47 في المئة).

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الأعوام الثلاثين القادمة:

يرغب معظم المشاركين في المملكة العربية السعودية أن توفر الإنترنت “تحسين فرص الحصول على التعليم” (بنسبة 68 في المئة)، ويليها “تسهيل الحصول على الرعاية الصحية” (بنسبة 59 في المئة)، وعندما سئلوا عن المجالات التي سيعود عليها التقدم التقني بالفائدة الأكبر، حصد مجال التعليم النسبة الأكبر (38 في المئة)، يليه مجال الرعاية الصحية (بنسبة 31 في المئة).

المجالات الأكثر تأثرًا:

يعتبر مجالي الترفيه والتعليم (بنسبة 38 في المئة) أكثر مجالين استفاد منهما المجتمع عبر استخدام الإنترنت حتى اليوم، ويليهما مجال الرعاية الصحية (بنسبة 30 في المئة).

وكانت الفئة العمرية الأكثر استفادة من شبكة الإنترنت في إيجاد طرق جديدة للعمل هي من تزيد أعمارهم عن 55 عاماً بنسبة 35 في المئة مقارنةً بنسبة 21 في المئة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 24 عاماً ممن ولدوا في العصر الرقمي.

لا نستطيع العيش من دونها:

يجد جزء كبير من المجتمع السعودي (نسبة 39 في المئة) صعوبة في تخيل حياتهم المهنية دون استخدام الإنترنت، وتعتقد نسبة 41 في المئة ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاماً في المملكة أن من ولدوا قبل ظهور شبكة الويب يقدرون فوائدها بشكل أفضل.

وقال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية: نعيش اليوم في عالم دائم الاتصال، وسنشهد بحلول عام 2022 حركة أكبر لمرور المعلومات عبر الشبكات العالمية مقارنة بأي وقت مضى في تاريخ الإنترنت، وسنكون نحن مصدر هذه الحركة وأجهزتنا بنسبة كبيرة.

وأضاف “يوضح الاستطلاع تأثير شبكة الويب العالمية والإنترنت على حياتنا، وما يتوقعه المستخدمون للمستقبل، ولا بد أن تعي المؤسسات العاملة في مجال الرعاية الصحية والتعليم أو أي صناعة أخرى أهمية الاتصال والتواصل وأن تستخرج القيمة منها بشكل آمن لتحقيق تطلعات المستخدمين، بالإضافة إلى إدارة التعقيد الذي سينتج عن تواصل المستخدمين والأماكن والأفكار والأشياء الأخرى عبر الشبكة”.