بوش تطلق مجموعة من كاميرات المراقبة الثابتة في الشرق الأوسط

تواصل شركة بوش توظيف أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز أداء أنظمتها الأمنية وتوفير ميزات عالية الجودة للمستخدمين.

ويتجسد هذا الأمر بوضوح من خلال إطلاق مجموعتها الأحدث من كاميرات المراقبة الثابتة (FLEXIDOME IP starlight 8000i) التي تمثل مفهوماً ثورياً يمكن المستخدمين من تحقيق وفورات تصل حتى 75 في المئة من الوقت المطلوب لأنشطة الإعداد المسبق والتركيب واختبارات بدء التشغيل والإعداد اللاسلكي عن بعد.

وتعتبر المجموعة الجديدة أحدث ابتكارات الشركة التي تهدف لتوفير مزايا متقدمة في مجال أمن المباني وإدارة المرافق.

وتتيح مجموعة الكاميرات الجديدة إمكانية التقاط صور تفصيلية في ظروف الإضاءة غير المواتية، إلى جانب قدرات تحليل البيانات لتعزيز مستويات الأمن وتوفير معلومات الأعمال.

ويتيح مفهوم (FLEXIDOME) إمكانية إعداد الكاميرا بثلاث خطوات بسيطة: تركيب قاعدة التثبيت، وتوصيل الكابلات، وتوصيل وحدة الكاميرا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كما تتيح وظيفة بدء التشغيل والإعداد اللاسلكي عن بعد المبتكرة لفني التركيب إنجاز العمل بصورة أكثر ذكاءً.

وبحسب الإجراءات الحالية لبدء تشغيل واختبار الكاميرات، يتعين على فني التركيب صعود ونزول السلالم بشكل متكرر أو استئجار معدات رفع للوصول إلى الكاميرات المثبتة في مناطق مرتفعة، لكن مع الكاميرا الجديدة، يمكن إجراء عمليات الاختبار وبدء التشغيل بصورة لاسلكية تماماً.

ويمكن تثبيت تطبيق (Bosch Project Assistant) على أي جهاز لوحي أو هاتف ذكي يدعم ميزة التوصيل اللاسلكي لاستخدامه في ضبط زاوية الكاميرا والحصول على مجال الرؤية المطلوب دون لمس الكاميرا أو العدسة.

Advertisements

وفي حال تطلب الأمر إجراء أي تعديلات بعد التثبيت، على سبيل المثال عند اعتماد مخطط جديد للمتجر أو تغير المناطق ذات المخاطر العالية، يمكن إجراء هذه التعديلات عن بعد عقب عملية مصادقة آمنة، ما يوفر الوقت والجهد والموارد.

وتشتمل الكاميرات الجديدة أيضاً على قدرات مدمجة لتحليلات الفيديوهات الذكية مع وظيفة تدريب الكاميرا، والتي تعتبر أحدث ابتكارات تحليلات الفيديو، وذلك بفضل تكنولوجيا تعلم الآلة في كاميرات بوش.

وتتيح هذه الوظيفة المبتكرة لأخصائيي تكامل الأنظمة تخصيص تحليلات الفيديو المدمجة من بوش لاكتشاف الأجسام أو الحالات الأكثر أهمية بالنسبة لعملائهم.

ويمكن – باستخدام هذه الوظيفة – تدريب كاميرات الفيديو على التعرف على الأجسام الثابتة أو اكتشاف حالات معينة بدلاً من الاعتماد على تقنية اكتشاف الحركة فقط.

وتشتمل مجموعة الكاميرات الجديدة أيضاً على تكنولوجيا (starlight) من بوش، والتي تمت إضافتها كوظيفة قياسية مدمجة، الأمر الذي يساهم في توفير مستويات أعلى من الدقة ومعدلات الإطارات، إلى جانب الأداء المعزز للمدى الديناميكي وحساسية الضوء.

وتتيح كافة أطرزة المجموعة تسجيل الفيديو بدقة (HD 1080p) ودقة (4K) فائقة الوضوح من أجل توفير مستويات استثنائية من التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويمكن رصد الأجسام سريعة الحركة بكل سهولة مع إمكانية تسجيل الفيديو بمعدل 60 إطاراً في الثانية، في حين تعمل مستويات المدى الديناميكي العالي التي تصل حتى 134 ديسيبل على تعويض النقاط المظلمة والساطعة في المشهد.

وبفضل الغطاء الخارجي المزدوج عالي الجودة والمقاوم للمياه وفق معيار (IP66)، فإن الكاميرا توفر مستويات إضافية من الحماية ضد التآكل، وقدرات مقاومة التخريب من مستوى (+IK10)، ودرجات حرارة تشغيلية تتراوح بين -50 و +60 درجة مئوية.

وتعتبر مجموعة كاميرات (FLEXIDOME IP starlight 8000i) الجديدة خياراً مناسباً للتطبيقات الداخلية والخارجية على حد سواء.