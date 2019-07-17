شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز ما حدث فى جلسة استماع فيس بوك أمام الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد ماركوس، رئيس ماسنجر والمندوب عن شركة فيس بوك أمام الكونجرس الأمريكى، فى جلسة الاستماع التى عقدت بسبب عملة ليبرا الرقمية للكشف عن خطط الشركة، وتوضيح المخاوف التى تثير أعضاء اللجنة المالية بالمجلس، إن فيس بوك لن يقوم بإنشاء محفظة رقمية إلا فى ماسنجر وواتس آب التابعين له.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر الأمريكى سيكون المستخدمون قادرين على تبادل الأموال من خلال هذه المحفظة الرقمية، وبسبب هذا الدمج مع تطبيقات المراسلة التابعة للشركة قد تعطى لفيس بوك ميزة وتفوق على البنوك، وكذلك المدفوعات الرقمية الأخرى مثل paypal أو coinbase.

وكان لديفيد ماركوس عدد من التصريحات خلال جلسة الاستماع، ومن أبرزها:

- يجب على الولايات المتحدة أن تقود العالم "بشكل كامل" لوضع قوانين العملات الرقمية.

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- سوف تتبع ليبرا جميع لوائح الولايات المتحدة ولن يتم إطلاقها حتى تنتهى مخاوف المشرعين الأمريكيين.

- ليس هناك نية لـ"Calibra" فى بيع بيانات المستخدم بشكل مباشر، على الرغم من أنها إذا قدمت خدمات مالية إضافية بالشراكة مع منظمات مالية أخرى، فستطلب الموافقة على استخدام بياناتها على وجه التحديد لتلك الأغراض.

- نموذج الإيرادات الأساسى لفيس بوك من Libra سيكون معتمدا على إعلانات المعلنيين والتجاريين على فيس بوك.

ولم يجيب ماركوس بوضوح على بعض الأسئلة المهمة حول العملة الرقمية وكاليبرا، وقد سأل عما إذا كان فيس بوك سيجمع بيانات حول المعاملات التى تتم مع Calibra، مثل عندما يشترى المستخدمون منتجات من شركات يكتشفونها من خلال فيس بوك، وأشار ماركوس إلى أن فيس بوك سيسمح للمستخدمين بالدفع ببطاقات الائتمان والوسائط الأخرى بالإضافة إلى Calibra.

وهذا يعنى أنه على الرغم من أن فيس بوك قد لا يعرف مقدار الأموال الموجودة فى المحفظة الرقمية Calibra الخاصة بشخص ما أو معاملاته الأخرى، إلا أنه قد يعرف مقدار ما يتم دفعه وما الذى يحدث إذا تم إجراء هذه المعاملة على شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، سأل السناتور تيليس عن المبلغ الذى استثمره فيس بوك فى إنشاء علمة libra، وقال ماركوس إن فيس بوك وCalibra لم يحددا بالضبط المبلغ الذى ستستثمره فى المشروع.