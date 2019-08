شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تكشف عن صورة للقمر والأرض أثناء خسوف كلى سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت المركبة الفضائية SMART-1 المملوكة لوكالة الفضاء الأوروبية صورة فريدة لكوكب الأرض والقمر خلال خسوف كلى سابق، والذى حدث فى 28 أكتوبر من عام 2004، عندما كانت SMART-1 على بعد حوالى 290000 كم من الأرض.

ووفقا لموقع Phys الأمريكى، تظهر الصور القمر بالتتابع الزمنى من اليسار إلى اليمين، حيث تغطى فترة ثلاث ساعات ونصف تقريبًا طوال الظاهرة القمرية.

وكان قد تم إطلاق مركبة SMART-1 والتى تعنى Missions for Small Missions for Advanced Research and Technology-1 يوم 27 سبتمبر 2003، حيث سارت فى مسار طويل متصاعدًا حول الأرض باتجاه القمر لاختبار التقنيات الجديدة، بما فى ذلك الدفع الكهربائى بالطاقة الشمسية.

وكانت العديد من المهام قد زارت القمر فى أوقات سابقة، لكنه لم يستقبل البشر منذ عام 1972 بعد مغادرة رحلة أبولو 17، لذا تتطلع وكالة الفضاء الأوروبية ESA والوكالات الأخرى إلى عصر الاستكشاف البشرى القادم للقمر، ومحاولة فهم الموارد المتاحة عليه بشكل أفضل لدعم البشر البعثات على المدى الطويل، بعد إرسال الرحلة الفضائية الشهيرة أبولو 11 التى تعتبر أول رحلة فضائية مأهولة للقمر.