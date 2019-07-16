شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بتطبيق إنستجرام ببعض دول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى الآلاف من المستخدمين حول العالم من تعطل تطبيق إنستجرام للصور، وعدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم.
وأبلغ ما لا يقل عن 2600 مستخدم عن وجود مشكلات بالتطبيق، وفقًا لموقع Down Detector الخاص برصد الأعطال.
وتوجه المئات من المستخدمين لموقع تويتر للتغرثد حول توقف التطبيق المملوك لفيس بوك عن العمل، والتعبير عن استيائهم مما يحدث.
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