شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المفوضية الأوروبية تحقق مع أمازون بتهمة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه أمازون تحقيقًا شاملًا من الاتحاد الأوروبى بشأن بمكافحة الاحتكار، ووفقًا لتقرير من بلومبرج ستقوم مارجريت فيستجر مفوضة شئون المنافسة والاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، بهذا التحقيق خلال أيام.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى، قالت فيستجر فى العام الماضى إن فريقها بدأ فى دراسة كيف تستخدم أمازون البيانات الخاصة بالمبيعات الخارجية على منصتها، و أوضحت أن هذا العمل كان فى مرحلة أولية.

وتأتى هذه الأنباء بعد أشهر فقط من ظهور تقارير تفيد بأن لجنة التجارة الفيدرالية فى الولايات المتحدة تحقق مع منافسى أمازون حول بعض الممارسات التجارية للشركة.

ومن المعروف موقف فيستجر العدائى تجاه شركات التكنولوجيا منذ توليها منصب مفوضة الاتحاد الأوروبى للمنافسة فى عام 2014، حيث اتخذت إجراءات قانونية ضد أبل وأمازون وفيس بوك وجوجل وشركات تكنولوجية أخرى.

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ويذكر أنها قامت فى يوليو 2018، بفرض غرامة مالية على شركة جوجل تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار بسبب الممارسات الاحتكارية المتعلقة بنظام أندرويد، وأيضًا فى عام 2016 اجبرت شركة أبل لدفع 16 مليار دولار كضرائب مستحقة على أيرلندا.