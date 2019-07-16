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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. العالم يحتفل بأبولو 11 وزيادة ثروة زوكربيرج مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار والأحداث التكنولوجية والفلكية المهمة، بدءا من احتفال العالم بالذكرى الـ50 لمهمة أبولو 11 وصولا بارتفاع ثروة مارك زوكربيرج نحو مليار دولار بعد الإعلان عن تغريم الشركة 5 مليارات دولار، وفيما يلى أبرز الأخبار التى شغلت العالم على مدار اليوم.
بعد نصف ساعة من فرض غرامة على فيس بوك..زيادة ثروة مارك زوكربيرج مليار دولار
باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعى يمكنه حل مكعب روبيك بـ20 حركة فقط
ماذا لو استخدمت مهمة أبولو للقمر بجهاز كمبيوتر حديث؟ سيناريو تخيلى
فيس بوك أمام الكونجرس الأمريكى للتحقيق بشأن المخاوف من عملته الرقمية
أعضاء بالكونجرس يجددون الخلاف بين ترامب وشركات التكنولوجيا
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