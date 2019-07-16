علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. العالم يحتفل بأبولو 11 وزيادة ثروة زوكربيرج مليار دولار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. العالم يحتفل بأبولو 11 وزيادة ثروة زوكربيرج مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار والأحداث التكنولوجية والفلكية المهمة، بدءا من احتفال العالم بالذكرى الـ50 لمهمة أبولو 11 وصولا بارتفاع ثروة مارك زوكربيرج نحو مليار دولار بعد الإعلان عن تغريم الشركة 5 مليارات دولار، وفيما يلى أبرز الأخبار التى شغلت العالم على مدار اليوم.

بعد نصف ساعة من فرض غرامة على فيس بوك..زيادة ثروة مارك زوكربيرج مليار دولار

fedec53a52.jpg

خسوف القمر اليوم يتزامن مع الذكرى الـ50 لمهمة أبولو 11
fff151c788.jpg

باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعى يمكنه حل مكعب روبيك بـ20 حركة فقط

61c14eb167.jpg

Advertisements
تويتر يعلن إعادة تصميم الموقع لإضافة مزايا جديدة
b5f8ea1b4a.jpg

ماذا لو استخدمت مهمة أبولو للقمر بجهاز كمبيوتر حديث؟ سيناريو تخيلى

24f521c32f.jpg

فيس بوك أمام الكونجرس الأمريكى للتحقيق بشأن المخاوف من عملته الرقمية

a87a7cb3f8.jpg

 

أعضاء بالكونجرس يجددون الخلاف بين ترامب وشركات التكنولوجيا

002336267a.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. العالم يحتفل بأبولو 11 وزيادة ثروة زوكربيرج مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا