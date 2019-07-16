شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حفاظات لاسلكية وجهاز لجذب الحشرات.. أغرب 5 أجهزة تتصل بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت تقنية انترنت الأشياء العديد من الأجهزة المفيدة والمهمة بالنسبة لمستخدميها، وعلى الصعيد الآخر، هناك بعض تطبيقات وأجهزة إنترنت الأشياء التى تصنف كأجهزة غريبة، حيث يوجد جهاز لجذب الحشرات وحبسها، و حفاضات لاسلكية، وتطبيق للتذكير بالبيض، وغيرها من الأجهزة التى يمكن التعرف عليها فيما يلى:

-طورت إحدى الشركات نظاما للرد على السلوك الطبيعى لحشرات الفراش، حيث دمجته مع تكنولوجيا إنترنت الأشياء، ليحافظ النظام على السرير بمأمن من البق، عن طريق الإمساك بهم وحبسهم داخل أرجل السرير.





-طورت إحدى الشركات الأمريكية حفاضات لاسلكية تحتوى على شريحة خلوية ترسل رسالة نصية إلى الأم أو الأب لتنبيههم بضرورة تغيير الحفاضة .

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-سيرسل لك هذا الجهاز رسالة لتذكيرك بشراء البيض مرة أخرى بعد انتهائه، حيث تم صنع هذا الجهاز لتتبع عدد البيض الموجود فى الثلاجة بالإضافة إلى البيض الطازج.

- Furbo هو عبارة عن كاميرا للكلاب، تتيح لهم التحدث مع مالكيهم وإرسال إشعارات لهم إذا شعروا بالنباح.

-يستخدم Hidrate Spark من أجل تذكير حامله بشرب الماء، حيث يتتبع استهلاك المياه، بالإضافة إلى المزامنة مع الهواتف الذكية أندرويد وiOS عبر البلوتوث.