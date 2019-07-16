تحويل ملفات البلو راي لصيغ يمكنها أن تعمل على ويندوز 10

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ملفات البلو راي على عكس ما يظن الكثيرين مزعجة للغاية خاصةً إن كانت ملفات خام تم سحبها من قرص التخزين الخاص بها مباشرةً دون أن تمر على أي وسيلة أو أداة تحويل خاصة بالملفات وقد لا تعمل الملفات بشكل جيد مع أجهزة الويندوز مباشرةً إلا بعد أن تقوم تحويلها إلى أحد الصيغ التي يمكن للويندوز التعامل معها مثل BD5/BD9/BD25/MKV .

لنقوم بعملية التحويل هذه فإننا سنستخدم أداة جديدة تدعى BDtoAVCHD حيث ستقوم هذه الأداة بتحويل الملفات من كلا الجهتين إما من قرص البلوراي إلى جهاز الكوميبوتر أو العكس من جهاز الكومبيوتر إلى قرص البلوراي لتغطي الأداة كافة الإحتمالات الممكنة ولتقوم بكل ما يمكن أن تحتاجه منها ولتساعدك في عملية تحويل ملفات الفيديو الخاصة بك إلى أقراص بلو راي .

تحويل أقراص البلو راي إلى صيغات BD5/BD9/BD25/MKV :

العيب الوحيد الذي قد يواجهك مع إستخدام هذه الأداة هو مع الملفات التي تأتي بحجم 4K لأنها كبيرة قليلة وقد لا تتعامل الأداة معها بشكل جيد وتضطر معها لأن تقوم بتحويل الملفات إلى حجم 1080p، بالطبع ستحتاج إلى جهاز كومبيوتر قوي ليتمكن من أداء المهمة بنجاح وسهولة والآن إلى خطوات إستخدام الأداة :

1- فتح ملف الفيديو:

عندما تفتح الأداة لأول مرة ستجد أمامك نافذة يمكنك من خلالها فتح ملفات الفيديو التي ترغب فيها وإرسالها إلى قرص البلو راي أو إلى جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

مثل جميع أداوت فتح الملفات قدم بالضغط على Open File ثم إختار مكان الملف الذي ترغب فيه.

2- تعديل الملف :

يتيح لك البرنامج بعض الإختيارات البسيطة في تعديل الملفات داخل البرنامج فيمكنك تغير جودة ملف الصوت والترجمة والفيديو الموجود داخل الإسطوان بل وحتى تحديد سرعة عملية النسخ مقابل جودتها.

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3- بدء عملية النسخ :

الخطوة القادمة الآن هي أن تقوم بإدخال الملف إلى جدولة المهام Queue وبدأ عملية النسخ أو التحويل مباشرةً عن طريق الضغط على زر Start Job .

عملية التحويل الآن ستبدأ ولكن ستأخذ بعض الوقت بحسب قوة جهازك وموارده لذا كلما كان جهاز أقوى كلما كانت العملية أسرع.

4- إختيارات إضافية :

قم بالضغط على قائمة Options لتظهر لك مجموعة إختيارات إضافية مفيدة مثل الحصول على معلومات للمحتوى من قواعد البيانات على الإنترنت أو جعل الجهاز يغلق تلقائياً عندما ينتهي أو حتى يقوم بتشغيل صوت معين وبالطبع ستجد قائمة الإعدادات الإحترافية.

5- الإعدادات المتقدمة :

هنا تظهر الكثير من الإعدادات الإحترافية للبرنامج، يمكنك تغيير مكان الحفظ وسرعة الملف وهنا أقصد سرعة تشغيل الملف وتغيير ملف الصوت والترجمة والتحكم في شكل الترجمة النهائي بالاضافة إلى بعض الإعدادات الأخرى.

تحميل البرنامج :

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من موقع الشركة الرسمي من هنا .