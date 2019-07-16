تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف 5G جديد من vivo يدعم شاحن بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف جديد من شركة vivo مؤخراً في الصين يأتي بنموذج رقم V1916A مع ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما يدعم شاحن بقدرة 44W، حيث تشير التوقعات أنه هاتف iQOO 5G.

تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، وقد رصد الهاتف في تسريبات جديدة اليوم برمز V1916A، مع توقعات أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان iQOO 5G، حيث من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار في الربع الثالث من 2019.

ويعد هذا الإصدار أول هواتف 5G من شركة vivo، حيث تشير التوقعات إلى خطط الشركة للإعلان عنه قريباً، حيث ينطلق الهاتف بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.4 إنش، مع نتوء القطرة في الشاشة وكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

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أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف 5G iQOO يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

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