التحديث الأحدث للهاتف Galaxy A40 يجلب معه الدعم لخدمة الدفع Samsung Pay

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy A40 في ألمانيا، وهو التحديث الذي يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو والأهم من ذلك خدمة الدفع Samsung Pay. هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم A405FNXXU2ASG1 لا يزال في مرحلة الإطلاق الأولي مما يعني أنه سيكون متوفرًا الآن لعدد محدود من المستخدمين، ولكن يجب أن يصل للمزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم قريبًا.
أكدت لنا شركة سامسونج أنها قامت أيضًا بإضافة خدمة الدفع Samsung Pay إلى الهاتف Galaxy A40 في كل من السويد وسويسرا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ولكن التحديث الجديد لا يزال غير متاح في تلك المناطق في الوقت الراهن.
أبلغ المستخدمون الألمان على وجه الخصوص عن العديد من الأخطاء في التحديث السابق، بما في ذلك تعطل تطبيق الهاتف المستمر ومشاكل الإتصال الأخرى، لذا هناك آمال كبيرة في أن يقوم هذا التحديث الجديد بإصلاح كافة تلك المشاكل.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
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