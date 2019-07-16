تقرير جديد يتوقع أن تنجح Huawei في تخطي التوقعات وشحن 260 مليون هاتف ذكي هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من إلغاء ترخيص الأندرويد الخاص بها في شهر مايو الماضي، إلا أن شركة Huawei ستستمر في تحقيق مبيعاتها المستهدفة في سوق الهواتف الذكية خلال العام 2019.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة الصينية بشحن 250 مليون هاتف ذكي خلال العام 2019، ويتوقع المحلل Guo Minghao أن تنجح شركة Huawei في شحن حوالي 260 مليون هاتف ذكي بحلول نهاية هذا العام. ويقول هذا المحلل بأن أكبر عامل في نجاح شركة Huawei هو السوق الصيني حيث تمكنت من زيادة حصتها هذا العام. وبالنسبة للعامل الإيجابي الآخر، فهو إستعادة مبيعاتها في بعض الأسواق الخارجية، إلا أن المحلل لم يسرد تلك الأسواق.

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يتوقع المحلل Guo Minghao أن تتغلب شركة Huawei على مشاكلها مع السلطات الأمريكية بشكل كامل بحلول نهاية شهر يوليو الجاري، مما سيعيدها إلى الأمام لتحدي شركة سامسونج على لقب الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية على الصعيد العالمي.