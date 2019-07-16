Sony تكشف عن جهاز USB Hub الأسرع في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة بدأت في التخلي عن عدد كبير من المنافذ، فهذا يعني أنه يتوجب على الشركات المصنعة للمحلقات البدء في صنع المزيد من الأجهزة المتوافقة مع منفذ USB Type-C، وهذا ما يعني بدوره أنه لن يكون أمام مستخدمي الحواسيب المحمولة سوى اللجوء إلى أجهزة USB Hub التي تعمل على جلب عدد كبير من المنافذ للحواسيب المحمولة الخاصة بهم، بما في ذلك USB-A و HDMI و DisplayPorts و MicroSD Card و 3.5mm، وغيرها من المنافذ الأخرى.

إذا كنت واحد من مستخدمي الحواسيب المحمولة الذين يفتقدون إلى هذه المنافذ، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Sony قامت مؤخرًا بالكشف عن جهاز USB Hub جديد تدعي الشركة اليابانية بأنه الأسرع في العالم. وما تقصده شركة Sony حقًا هو أن جهاز USB Hub الجديد يأتي مزودًا بعدة منافذ تمتاز بسرعة فائقة تشمل UHS-II SD/microSD و USB 3.1 Gen 2 و 100W USB Power Delivery.

لا يبدو أن جهاز USB Hub الجديد من شركة Sony يستهدف المستخدمين العاديين الذين يبحثون عن طريقة للوصول إلى المنافذ القديمة، ولكن يبدو أنه يركز بشكل أكبر على المحترفين الذين قد يحتاجون إلى سرعات نقل إضافية، وخاصة إذا كانوا يعملون على الصور الكبيرة أو ملفات الفيديو. على سبيل المثال، يتميز منفذ الذاكرة الخارجية بسرعة قراءة تصل إلى 300 ميغابايت في الثانية، مما يجعل نقل ملفات الفيديو بدقة 4K أو صور RAW أسرع بكثير.

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تفتخر شركة Sony أيضًا بتصميم جهاز USB Hub الجديد ليكون مثاليًا للمستخدمين المتنقلين كثيرًا، فهو يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، كما يضم هيكل مصنوع من الألومنيوم مع تصميم موجي تدعي الشركة أنه يسهل عملية إمساك الجهاز وتقليل الخدوش. ولحد الآن، لم يتم الكشف عن سعر هذا الملحق، ولكن من المقرر أن يصدر في خريف هذا العام.