كاميرا الهاتف Galaxy S10 5G تحصل على وضع Night Mode مع التحديث الأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين حصل ملاك كل من Galaxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10 على الوضع الليلي Night Mode في تطبيق الكاميرا منذ بضعة أشهر، فلم يحصل ملاك الهاتف Galaxy S10 5G على هذا الوضع، على الأقل حتى الآن.

ملاك الهاتف Galaxy S10 5G في كوريا الجنوبية حصلوا على الوضع الليلي Night Mode في تطبيق الكاميرا بعدما قاموا بتثبيت التحديث الأخير الذي حصل عليه الهاتف والذي يحمل البنية رقم G977NKSU1ASF3. وبالإضافة إلى إضافة الوضع الليلي Night Mode لتطبيق الكاميرا، فهذا التحديث والذي يبلغ حجمه 429 ميغابايت يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

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وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك ردود الفعل الإهتزازية لشريط التنقل، فضلا عن تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل، وتحسين الإستقبال، وعمر البطارية. وكما جرت العادة دائمًا، يجري حاليًا إطلاق هذا التحديث على مراحل، ولكن من المفترض أن يصل إلى مناطق أخرى في الأسابيع القادمة.