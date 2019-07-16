شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء بالكونجرس يجددون الخلاف بين ترامب وشركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أعضاء الحزبين الحاكمين بالكونجرس الأمريكى، تشريع من شأنه أن يقلل من قدرات إدارة ترامب على تخفيف الضغط عن شركة هواوي دون أى موافقة من الكونجرس.

وحسب موقع The Verge الأمريكى، من المقرر أن يساهم هذا القانون الجديد الذى أصدره السيناتور توم كوتون وكريس فان هولين، فى منع إدارة ترامب من السماح بمفردها لشركة هواوى بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤدى إلى منع وزارة التجارة من إزالة الشركة الصينية من القائمة الخاصة بها، والتى كانت تمنع الشركات مثل هواوى من شراء التكنولوجيا الأمريكية دون موافقة الحكومة.

وقال السناتور ميت رومني: "يجب أن نبذل جهودًا مضاعفة لمواجهة التهديد الذي تشكله الصين على الأمن القومي الأمريكي والملكية الفكرية والتكنولوجيا، حيث سيمنع قرارنا الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من التعامل مع هواوى حتى لا تشكل تهديداً للأمن القومي".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن إدارته ستبدأ في منح إعفاءات لشركة هواوى للسماح لها بمواصلة العمل مع الشركات الأمريكية، مما أثار غضب المشرعين الذين يعتقدون أن الشركات الصينية تشكل خطر شديد على الأمن الوطنى.