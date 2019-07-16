اختراق Bitpoint أثر على نصف عملاء المنصة اليابانية

أوضحت المنصة اليابانية لتجارة العملات الرقمية المشفرة بيت بوينت (Bitpoint) اليوم الثلاثاء أن ما يقرب من نصف عملائها البالغ عددهم 110 آلاف قد وقعوا ضحية لحادثة القرصنة الأخيرة التي حدثت الأسبوع الماضي، وسُرق من خلالها عملات رقمية بقيمة 3.02 مليار ين (27 مليون دولار).

واعتذر رئيس المنصة اليابانية (Bitpoint)، جينكي أودا Genki Oda، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو عن الحادث الذي وقع، وتعهد بإرجاع الأصول المسروقة بالكامل بالعملات الافتراضية بعد أن استأنفت الشركة الخدمات التي تم تعليقها بعد الاختراق الذي حصل يوم الخميس.

وقال جينكي أودا: إن توقيت إعادة تشغيل الخدمات والمعاملات المعلقة ما زال غير واضح، حيث أن السرقة ما زالت قيد التحقيق.

وبالإضافة إلى 3.02 مليار ين التي سُرقت، فقد قالت بيت بوينت: إنها اكتشفت أموال أخرى مسروقة من منصات خارجية تستخدم نظامها التجاري تبلغ قيمتها 250 مليون ين، موضحة أنها قد أبلغت الشرطة عن السرقة الأولية صباح الجمعة.

وقالت المنصة: إن السرقة حدثت لأن ما يسمى بنظام المحفظة الساخنة المتصلة بالإنترنت قد تمت مهاجمتها بطريقة الوصول غير المصرح به.

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ومن بين 3.02 مليار ين المسروقة، فإن العملاء يمتلكون ما يصل إلى 2.06 مليار ين (19 مليون دولار) منها، بينما يُعد مبلغ 960 مليون ين (8.9 مليون دولار) المتبقي من ممتلكات الشركة.

وشكلت الأصول المسروقة من العملاء زهاء 13 في المئة من إجمالي الأموال الرقمية الموكلة إلى (Bitpoint)، وقال جينكي أودا: إن الشركة ستحقق أكثر في كيفية سرقة الأصول بدعم من خبراء خارجيين.

وتخزن المحفظة الساخنة خمسة أنواع من العملات الرقمية هي: بيتكوين (Bitcoin)؛ وبيتكوين كاش (Bitcoin Cash)؛ وايثيريوم (Ethereum)؛ ولايتكوين (Litecoin)؛ وريبيل (Ripple)

وكانت (Bitpoint) اليابانية، التي تأسست في عام 2016، واحدة من بين ست منصات لتجارة العملات الرقمية التي أمرتها العام الماضي الوكالة المالية بتحسين الضوابط الداخلية، بما في ذلك إدارة أصول العملاء.

وجاء هذا الحادث في الوقت الذي كانت فيه وكالة الخدمات المالية تشدد اللوائح على منصات تجارة العملات الرقمية بعد أن سُرقت في العام الماضي أموال رقمية قيمتها زهاء 58 مليار ين من منصة (Coincheck) للعملات الرقمية الواقع مقرها في طوكيو.