شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لفيس بوك على iOS يؤدى لتعطل التطبيق.. والمستخدمون غاضبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة فيس بوك تحديث جديد لتطبيقها على منصة ios مؤخرا، لكن على مايبدو أنه يواجه بعض المشكلات الخطيرة.

وبحسب موقع ميرور البريطانى، فقد أطلق فيس بوك إصدار v229.0 على متجر التطبيقات يوم 11 يوليو، حيث وعد بـ "إصلاحات متعددة للأخطاء وتحسينات فى الأداء".

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ومع ذلك، منذ تنزيل التحديث، يزعم العديد من المستخدمين أن التطبيق لا يزال يتعطل بشكل متكرر، فيما ذهب العديد من المستخدمين الى شبكة تويتر للتعبير عن غضبهم من هذه المشكلة.

وعلى الرغم من قيام العديد من المستخدمين بالتغريد على حساب فيس بوك على تويتر حول المشكلة، فإن الشبكة الاجتماعية لم ترد بعد أو تعلق على الأمر.