شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: النساء أكثر عرضة للاستبدال من قبل الروبوتات مقارنة بالرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن النساء العاملات أكثر عرضة لاستبدالهن بالروبوتات بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

وبحسب موقع ميرور البريطاني، أوضحت الدراسة التي أجراها معهد أبحاث السياسة العامة في المملكة المتحدة (IPPR) أن 9٪ من النساء العاملات يشغلن وظائف أكثر عرضة لتحل محلها الآلات، مقارنة بـ 4٪ من الرجال، كذلك فإن النساء الأصغر سنا والأكبر سنا أكثر عرضة للاستبدال من الرجال في نفس العمر.

فيما تعد الفجوة أكبر بالنسبة للنساء العاملات اللائي تتراوح أعمارهن بين 61 و 65 عامًا، حيث تزيد احتمالية استبدالهن بالروبوتات بأربعة أضعاف.

وقد وجدت الدراسة أن الفروق بين الجنسين أكبر في بعض المناطق من غيرها، ففي الشمال الشرقي ، يزيد احتمال استبدال النساء بالروبوتات بنسبة 2.2 مرة عن الرجال، مقارنة بفارق 1.5 في لندن.

هناك عدد كبير من الوظائف بعمل جزئي لديها إمكانات عالية لتكون آلية - 14.6 ٪ ، مقارنة مع 3.3 ٪ من وظائف بدوام كامل.

يحذر IPPR أنه من دون تدخل الحكومة ، فإن الاستخدام المتزايد للروبوتات والتقنيات المعرفية والذكاء الاصطناعي في مكان العمل يمكن أن يوسع الفجوات القائمة بين الجنسين في الأجور والثروة.

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ومع ذلك ، فإنه ليس كل الأخبار السيئة. إذا تمت إدارتها جيدًا ، فإن الأتمتة تمثل فرصة للحد من عدم المساواة بين الجنسين ، وفقًا لما ذكره مركز الأبحاث ، وإعادة تشكيل كيفية عمل الناس ومشاركة الفوائد الاقتصادية..

يذكر التقرير أنه يجب مشاركة بعض المكاسب في الإنتاجية من التشغيل الآلي عبر الاقتصاد من خلال زيادة استحقاق الإجازة السنوية.

زيادة الإنتاجية بنسبة 2٪ بالقيمة الحقيقية يمكن أن تتيح أسبوعًا إضافيًا من الإجازات على مدار العام ، دون أي خسارة في الإنتاج.