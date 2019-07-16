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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكة أمريكية تعيد إذاعة البث الأصلى لإطلاق رحلة "أبولو 11" عام 1696 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تكن على قيد الحياة خلال اطلاق مهمة Apollo 11 التاريخية التى انطلقت عام 1969، فإن شبكة CBS الأمريكية قد قامت بإعادة إذاعة البث الأصلى ليوم 16 يوليو 1969، مما يتيح للكثيرين امكانية مشاهدته من جديد.
وبحسب موقع انجادجيت الأمريكى، فان العد التنازلى خلال إطلاق الرحلة استغرق حوالى 5 دقائق فقط وهو ما يعتبر أمرا سريعا للغاية، وهو ما يعنى أنك ستحتاج إلى الاستماع بسرعة لرؤية الإطلاق.
يذكر أن المهمة أبولو 11 هى الأولى من نوعها التى تقود إنسان إلى النزول على سطح القمر، وكان ذلك فى 20 يوليو 1969، بعد مهمتين سابقتين لأبولو 8 وأبولو 10 اقتربتا من القمر ودارتا فى مدار حوله قبل العودة إلى الأرض
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