كيف تحمل وتقوم بتثبيت خدمات Sliverlight على ويندوز 10

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أداة Sliverlight هي محاولة مايكروسوفت لمشاركة Adobe في عرش Flash الخاص بها وتطبيقات الإنترنت وألعابه الخفيفة، ولكن لسوء الحظ فإن المطورين لم يستخدموا خدمات Sliverlight بشكل كافي أو مشابه حتى لما نراه مع خدمات Adobe Flash.

الإنترنت الآن ترك تقنيات وخدمات Flash والخدمات المماثلة لها مثل Sliverlight وإتجه مطوروا الإنترنت والمواقع بشكل أساسي ناحية إستخدام تقنيات أخرى مثل الـHTML5 وغيرها من لغات البرمجة والتصميم الجديدة ولكن هذا لا يعني أن فائدة Sliverlight إنتهت خاصةً وأن الحزمة مقدمة من مايكروسوفت التي نستخدم جميعنا نظام ويندوز الخاص بها لذا فقد تحتاج إلى هذه الحزمة في أي وقت ولأي سبب مختلف على نظام ويندوز 10.

تحميل وتثبيت Sliverlight على ويندوز 10 :

ضع في إعتبارك أنك ستحتاج إلى الأداة إن كنت ترغب في تطوير صفحات الإنترنت من على الويندوز كما أن خدمات نتفليكس تعتمد عليها بشكل أساسي على نظام ويندوز وماك في نفس الوقت، كما تعتمد عليها بعض الادوات والبرامج من مايكروسوفت ولكن بعيداً عن هذه الإحتمالات قد لا تحتاج الأداة على الإطلاق.

تحميل الأداة سهل للغاية كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى الموقع الرسمي وتحميلها من خلال هذا الرابط .

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إتبع التعليمات التي ستظهر لك على الشاشة لتجد أن الأداة تم تحميلها وتثبيتها بشكل جيد وتعمل بشكل مستمر دون أي مشاكل.

متى سيتوقف دعم الأداة ؟

من الصعب التنبأ بالموعد الدقيق الذي سيتوقف فيه دعم الأداة فبعض المتصحفات مثل Chrome وFirefox توقفوا عن دعم الأداة منذ 2015 ومتصفح Edge الخاص بمايكروسوفت لم يدعمها على الإطلاق لأنه ظهر مع بدايات الـ HTML5 ولكن internet Explorer إن كان هناك من يستخدمه حتى يومنا هذا فإنه يدعمها حتى 2021.

أما بالنسبة لويندوز 10 بشكل عام فإن الدعم الخاص به للأداة سيتوقف بشكل كامل في 2021 أي بعد عامين تقريباً من الآن، لذا إن كنت مطوراً يعتمد على الأداة أو تعتمد على الأداة في أي شيء من الأفضل أن تبحث ع بديل يغنيك عنها.

في حالة البحث عن بديل فإننا نرشح لك إستخدام HTML5 لأنه المستقبل أو java لأنها باقية مابقيت أنظمة التشغيل.