شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عامل نظافة ومزارع.. وظائف عمل بها إيلون ماسك قبل أن يصبح عملاق التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر كل شخص ناجح بمحطات لم يتوقع فيها أحد أنه سيكون ما هو عليه بعد عدة سنوات، ولكن الإرادة والإصرار والالتزام بالطموح هو ما جعل شخص مثل إيلون ماسك أحد عمالقة التكنولوجيا ومن بين قائمة الأغنى على العالم.

ولكن ما الوظائف التى عمل بها إيلون ليكسب المال من أجل دفع مصاريفه فى بداية حياته قبل أن يصبح مالك إحدى أهم شركات الفضاء SpaceX والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وفقا لما ذكرة كتاب Elon musk ..the quest for a fantastic future ، الذى يتحدث عن سيرته الذاتية، فإن إيلون عمل بسلسلة من الأعمال العشوائية، كان من بينها العمل فى جمع الخضراوات وتعبئة الحبوب فى مزرعة قريبة له، كما تعلم قطع الأشجار بالمنشار الكهربائى فى مدينة فانكوفر بولاية كولومبيا.

لكن أصعب وظيفة عمل بها كانت تنظيف غرفة السخانات بورش تقطيع الأشجار، والتى لجأ لها بسبب أجرها العالى مقارنة بغيرها من وظائف مكتب التوظيف، فكانت مقابل 18 دولارا فى الساعة، ولكن صعوبتها كانت فى مدى خطورة الوضع، حيث كان على إيلون ارتداء بذلة واقية من المواد الخطرة ثم التحرك داخل نفق ضيق وبعدها حمل مجرفة وسحب الرمل والمواد اللزجة وغيرها من الفضلات شديدة السخونة ووضعها بنفس النفق الذى مر منه.

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وكان إذا ظل الشخص بالداخل لأكثر من ثلاثين دقيقة فهو فى عداد الموت بسبب الحر والملوثات، حتى أن الجميع كانوا يرفضون العمل بهذه الوظيفة ولكن إيلون استمر بها وقت أكثر من أى شخص غيره.

كما أنه عمل أيضا بتجميع أجهزة الكمبيوتر فى فترة من عمره مقابل الأموال، فلم يرفض أى عمل قد يساعده على قضاء أمر يحتاج له، حتى أنه حول المنزل الذى كان يعيش فيه مع زميله وقت الدراسة إلى ناد ليلى فى العطلات من أجل الحصول على نفقات دراسته بالجامعة.